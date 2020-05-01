KINAZ X 史努比第二波胡士托也加入！復古CHIC風展現低調可愛

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

繼第一波「史努比果凍包」後，KINAZ再度攜手史努比SNOOPY™，接續推出全新聯名「SNOOPY,CHIC」系列，採用黑色、米杏、紅棕等復古色調拼接，每款都印上了精緻的燙金史努比，搭配胡士托掛飾與標語，讓史努比與胡士托手牽手一口氣躍上多款包型，展現低調可愛風格。

「CHIC」正是一種時髦的代名詞，而本次的「SNOOPY,CHIC」系列一共推出了5款手袋包型以及4款錢夾小皮件，撞色設計、精緻燙金，以及可拆卸的經典標語X胡士托掛飾，讓包款完美呼應了CHIC的名稱，每一款都有著復古摩登的氣質，搭配上史努比與胡士托卻不會可愛過頭，用於日常上班、上課或是出遊都很適合，展現低調之中搶眼的可愛巧思。

▲多隔層大開口斜背包，NT＄3,580。



「SNOOPY,CHIC」系列5款手袋，都十分強調實用性，「多隔層大開口斜背包」採風琴式側片與ㄇ字型全開拉鍊設計，方便拿取且不易掉落，中間暗袋還同時增加了分類收納功能。「硬挺掀蓋肩背斜背包」滾邊配色相當可愛，特別的是可變換斜背及肩背２種背法，背起來彷彿成為溫柔小姐姐一般。

▲硬挺掀蓋肩背斜背包，NT＄3,580。

最實用的手提肩背包以及時下流行的相機包款式，也通通換上了史努比造型，精緻的質感展現超高CP值，還有休閒風格的後背包可選擇，與上回的「透明果凍包」系列是全然不同的風格，特別適合輕熟女孩們、小資一族嘗試看看！

▲三層硬挺手提斜背包，NT＄3,980。

▲雙層拉鍊寬織帶斜背相機包，NT＄3,680。

▲ 大容量兩用後背包，NT＄3,980。

▲還有錢夾等多款小皮件。

近期史努比人氣強強滾，甚至與藤原浩的潮流便利店「THE CONVENI 」合作推出一系列又潮又可愛的T恤，加入招牌的閃電圖案，讓所有潮人們都心動了。

在 Instagram 查看這則貼文 THE CONVENI（@theconveni）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 23 日 下午 7:01 張貼

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