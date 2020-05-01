小眾隱藏版！網揭5款親民乾洗手，多囤也不怕傷荷包

▲雙手洗乾淨，是防疫的第一步。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

把手洗乾淨早已成了全民運動，每個人都該隨身攜帶乾洗手，以備不時之需。5／5國際手部衛生節在即，再次呼籲手部清潔的重要性，千萬別因近日的零確診使雙手成為放疫破口，以下幾款乾洗手定價超親民，多囤一些也不怕傷荷包。

Fées修護乾洗手噴霧-薰衣草，50ml，280元。

Fées推出乾洗手噴霧，藉此宣導「手手乾淨不乾燥」觀念，呼籲手部清潔以及同時保濕的重要性，內含有75%酒精成份協同1:1比例的水解荷荷芭酯和甘油，消費者謹記用量充足和仔細搓揉兩大重點，幫助隨時守護健康

寵愛之名 茶樹精油乾洗手凝膠，100ml，169元。

添加茶樹精油，調配出完美比例75%酒精，茶樹的氣味清，防護、潔淨的效果極佳，淨化效果好卻不傷手部肌膚，防疫期間可天天使用。

P+ 純淨潔手凝露，30ml，120元。

一瓶同時兼具清潔、 防護、滋潤的乾洗手，75%酒精並添加經過歐盟有機認證的西班牙蘆薈、小黃瓜和仙人掌萃取，再調入舒緩療癒的薰衣草精油，每天使用都超放心。

提提研 水潤守護淨手凝露，100ml，200元。

添加植物發酵酒精、繖花醇、添加蘆薈萃取與維他命Ｅ，有別於市售乾洗手，保濕效果優秀，清爽速乾的同時更能使肌膚舒緩潤澤。

布朗博士 薰衣草噴霧乾洗手，59ml，359元

含有62%由有機植物釀造而成的天然酒精、天然甘油和有機薰衣草油，，使用後雙手不乾澀，並散發淡雅清香。

成分皆使用食品等級有機天然原料，孕媽咪、敏感性肌膚及嬰幼、孩童皆可安心使用。

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