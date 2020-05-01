fb ig video ETtoday search mobile

小眾隱藏版！網揭5款親民乾洗手，多囤也不怕傷荷包

>

▲▼小眾隱藏版！網揭5款親民乾洗手。（圖／品牌提供、unsplash）

▲雙手洗乾淨，是防疫的第一步。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

把手洗乾淨早已成了全民運動，每個人都該隨身攜帶乾洗手，以備不時之需。5／5國際手部衛生節在即，再次呼籲手部清潔的重要性，千萬別因近日的零確診使雙手成為放疫破口，以下幾款乾洗手定價超親民，多囤一些也不怕傷荷包。

▲▼小眾隱藏版！網揭5款親民乾洗手。（圖／品牌提供、unsplash）

Fées修護乾洗手噴霧-薰衣草，50ml，280元。

Fées推出乾洗手噴霧，藉此宣導「手手乾淨不乾燥」觀念，呼籲手部清潔以及同時保濕的重要性，內含有75%酒精成份協同1:1比例的水解荷荷芭酯和甘油，消費者謹記用量充足和仔細搓揉兩大重點，幫助隨時守護健康

▲▼小眾隱藏版！網揭5款親民乾洗手。（圖／品牌提供、unsplash）

寵愛之名 茶樹精油乾洗手凝膠，100ml，169元。

添加茶樹精油，調配出完美比例75%酒精，茶樹的氣味清，防護、潔淨的效果極佳，淨化效果好卻不傷手部肌膚，防疫期間可天天使用。

▲▼小眾隱藏版！網揭5款親民乾洗手。（圖／品牌提供、unsplash）

P+ 純淨潔手凝露，30ml，120元。

一瓶同時兼具清潔、 防護、滋潤的乾洗手，75%酒精並添加經過歐盟有機認證的西班牙蘆薈、小黃瓜和仙人掌萃取，再調入舒緩療癒的薰衣草精油，每天使用都超放心。

▲▼小眾隱藏版！網揭5款親民乾洗手。（圖／品牌提供、unsplash）

提提研 水潤守護淨手凝露，100ml，200元。

添加植物發酵酒精、繖花醇、添加蘆薈萃取與維他命Ｅ，有別於市售乾洗手，保濕效果優秀，清爽速乾的同時更能使肌膚舒緩潤澤。

▲▼小眾隱藏版！網揭5款親民乾洗手。（圖／品牌提供、unsplash）

布朗博士 薰衣草噴霧乾洗手，59ml，359元

含有62%由有機植物釀造而成的天然酒精、天然甘油和有機薰衣草油，，使用後雙手不乾澀，並散發淡雅清香。
成分皆使用食品等級有機天然原料，孕媽咪、敏感性肌膚及嬰幼、孩童皆可安心使用。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

乾洗手, 清潔, 防疫
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜當造型師挑戰性感！黑絲襪、白襯衫秀腿「尺度大開」

歐陽娜娜當造型師挑戰性感！黑絲襪、白襯衫秀腿「尺度大開」

網友好評的5部「驚悚恐怖片」　在家關燈看，直接變試膽大會

網友好評的5部「驚悚恐怖片」　在家關燈看，直接變試膽大會

潮人都在背的「春捲包」　逛超市也變成時尚伸展台

潮人都在背的「春捲包」　逛超市也變成時尚伸展台

雅詩蘭黛「小棕瓶」5／1買一送一　寵愛之名正貨試用品寄到家 隨時想睡就睡！GUCCI馬銜鍊「枕頭包」真的開賣　售價令人驚訝 7-11超狂聯名鞋款曝光　販售方式會是ibon預購或集點加價送嗎？ 不到300元買明星同款包！巨可愛「春捲包」把KITTY、世界名畫帶著走 宋慧喬頂「橘色曬傷妝」登封面　網：最強夏日妝容範本 金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」 心理壓力大「摸鼻子」就能知道　6種徵狀秒判你該放假了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面