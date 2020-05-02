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「水母傘」半透明色澤飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

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編輯／Emily　圖／翻攝自felissimo.co.jp、kisara-trie.com

日本雜貨品牌Felissimo經常推出許多可愛雜貨，這次與山形縣的加茂水族館合作，以水族館有名的水母為發想，推出超夢幻的「水母雨傘」，透明傘面上有淺藍、橘紅、黃等花色，設計唯美又有仙氣，撐起傘來彷彿變身成水母，在雨中散步就像遨遊於海洋世界中。

▲水母雨傘。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

看著水母在海裡漂浮的模樣，圓圓的頂部很容易讓人聯想到雨傘，這款商品就將想像化為現實，設計出水母造型的透明雨傘。這系列共有三款花色，靈感來自三個不同品種的水母。

海月水母

▲水母雨傘。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

海月水母的模樣與大家印象中的水母相似，圓圓的半透明身體，帶有淺藍色澤，這款雨傘仿造牠的樣子，做出仙氣又夢幻的淺藍傘面，再加上白色圓形花紋，整體架構與水母的柔和輪廓相似。

▲水母雨傘。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲水母雨傘。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

赤水母

▲水母雨傘。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

水母居然還有橘紅色的！這品種的水母花紋是16條橘紅的直線條，因此雨傘傘面也維持16條線，做出發散效果，橘紅顏色有漸層感，造型還原度100%，超級真實，雨天裡撐起傘來活潑可愛。

▲水母雨傘。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲水母雨傘。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

珍珠水母

▲水母雨傘。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

珍珠水母本身帶有黃色，上面遍佈白色斑點，因此傘面也依牠的模樣，做成鮮黃色的底，加上許多白色小點點，整體造型類似童話裡的蘑菇，就算看不出是水母形狀，也會覺得是把漂亮的雨傘。

▲水母雨傘。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲水母雨傘。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

三款水母雨傘都超級美，每一個都好想要，雨傘售價1,760日圓（約台幣490元）。

▲水母雨傘。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

喜歡海洋動物做成的商品，也可以看看日本桂浜水族館推出的花園鰻商品，花園鰻在許多水族館中都是招牌明星，蟲蟲一般的外型有橘白條紋、白底黑點等可愛外型，從洞裡鑽出的直立模樣超逗趣，做成可以勾在杯緣的小湯匙有夠萌，喝下午茶必備。花園鰻小湯匙售價638日圓（約台幣177元）。

▲水母雨傘。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）

▲水母雨傘。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）
 

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關鍵字：

水母, 水族館, 雨傘, 雜貨, 小物, 日本
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