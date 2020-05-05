母親節禮物就帶這組回家！蒂芬妮藍家居美得超生火　還有清新香氛可以選

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珠寶品牌Tiffany＆Co.（蒂芬妮）近年積極拓展事業版圖，例如推出男士專屬系列以及在香港開設The Blue Box Cafe。而在品牌中占有一席之地的Lifestyle家居系列，近期更迎來全新單品，從餐具到香氛、文具都有，並且以唯美的Tiffany Blue打造，想不到母親節要送什麼禮物嗎？買Tiffany Lifestyle家居系列就對了。

在 Instagram 查看這則貼文 Tiffany & Co.（@tiffanyandco）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 20 日 上午 4:00 張貼

面臨即將到來的母親節，Tiffany釋出全新Lifestyle家居系列，還以受廣大女性歡迎的Tiffany Blue為主色，推出馬克杯、餐盤、香氛蠟燭、香水等總數超過10樣的單品，並且系列中的部分單品還是從The Blue Box Cafe倫敦店引進，不用造訪咖啡廳就能享受優美的氛圍，怎麼說也要買回去孝順母親！

▲全新Lifestyle家居系列的部分單品是從The Blue Box Cafe倫敦店引進。（圖／翻攝自Tiffany＆Co.官網）

▲香氛蠟燭、香水適合送禮。（圖／翻攝自Tiffany＆Co.官網）

▲另有推出Tiffany Blue配色的鋼筆。（圖／翻攝自Tiffany＆Co.官網）

雖然Lifestyle家居系列是不錯的送禮選擇，但Tiffany畢竟是珠寶起家，所以耳環、戒指、項鍊、手鍊等配飾也一併在此時發布，有興趣的朋友可以連同家居系列在Tiffany＆Co.官網查詢。

▲Tiffany還發布母親節送禮的耳環、戒指、項鍊、手鍊。（圖／翻攝自Tiffany＆Co.官網）

此外，法國奢侈品牌Dior在去年開設Dior Maison家居飾品店後，近期也迎來全新的Copacabana餐具系列，當中的設計靈感受到克里斯汀迪奧先生（Christian Dior）長期對巴西的迷戀啟發，進而帶來以珊瑚、花卉、海星、魚等熱帶國家元素打造的家居用品，品項則包括餐盤、杯具、餐桌墊、餐巾、魚缸以及花瓶，目前可以在Dior Maison購得。

▲Dior Maison近期迎來充滿熱帶風情的Copacabana餐具系列。（圖／翻攝自Dior）

▲使用珊瑚、花卉、海星、魚等熱帶元素打造的餐盤與杯具。（圖／翻攝自Dior）

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