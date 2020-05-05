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住宿券破盤直殺2.7折！清境佛羅倫斯山莊隨手拍都美爆　公主們快衝

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▲清境佛羅倫斯渡假山莊,清境,埔里。（圖／翻攝自官網）

▲清境佛羅倫斯渡假山莊，隨處拍都是美景。平日一泊一食住宿券，原價8,178元，特價2,288元。點我購買。

文／C編

近日不能出國，依然可以規劃國內的輕旅行，南投清境是遠離吵雜的好去處，特色住宿也不少，其中「清境佛羅倫斯渡假山莊」無論建築或室內裝潢，都充滿歐式風情，隨便拍都是美照，讓IG按讚數狂跳。「Her和她」推出原價8178元、特價2288元的平日一泊一食住宿券，快趁優惠先買下，母親節帶媽媽去享受，或者慢慢決定日期和行程都好。

「清境佛羅倫斯渡假山莊」共有義式鄉村城堡、君士坦丁堡、歐洲庭園館3幢建築，房型、裝潢各有特色，而且是寵物友善住宿，可以帶著毛小孩一起渡假。義式鄉村城堡內的威尼斯景觀房能一覽絕美風景、米蘭豪華套房是溫暖雅緻的木質色調，君士坦丁堡的巴洛克套房寬敞奢華，以嫩綠和鵝黃色調裝潢，歐洲庭園館以紓壓為設計概念，房間是古典的宮廷風格，絕對滿足女孩們當公主的夢想。

▼▼點圖搶超殺價▼▼

▲清境佛羅倫斯渡假山莊,清境,埔里。（圖／翻攝自官網）

▲清境佛羅倫斯渡假山莊充滿歐式風情。平日一泊一食住宿券，原價8,178元，特價2,288元。點我購買。

▲Her和她 南投清境佛羅倫斯度假山莊。（圖／Her）

▲房間裝潢十分有特色。南投清境佛羅倫斯渡假山莊平日一泊一食住宿券，原價8,178元，特價2,288元。點我購買。

不僅僅建築、裝潢迷人，清境的的山城風光讓人心曠神怡，佛羅倫斯山莊周邊的青青草原、翠湖步道、柳杉步道、清境小瑞士花園等，都是讓人心情完全放鬆的好地方。

▲Her和她 南投清境佛羅倫斯度假山莊。（圖／Her）

▲滿滿的夢幻感，實現公主夢。南投清境佛羅倫斯渡假山莊平日一泊一食住宿券，原價8,178元，特價2,288元。點我購買。

「清境佛羅倫斯渡假山莊」平日住宿券原價8178元，Her限時下殺破盤價2288元，限量50張。不僅提供一泊一食，並加贈咖啡券、巧克力世界大賽得獎禮盒組、妮娜巧克力夢想城堡門票，可以體驗巧克力製作、了解可可的歷史，還可以免費吃拿下世界巧克力大賽金牌的巧克力果乾，行程非常豐富精彩。

▲清境佛羅倫斯渡假山莊,清境,埔里。（圖／翻攝自官網）

▲豪華舒適的四人房。南投清境佛羅倫斯渡假山莊平日一泊一食住宿券，原價8,178元，特價2,288元。點我購買。

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