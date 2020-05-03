SEIKO聯手皇后合唱團的吉他手　錶面盤竟是木紋感、琴箱變錶盒

▲Seiko 5 Sports X Brian May限量聯名錶款SRPE83K1，16,800元。（圖／SEIKO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

SEIKO（精工）旗下年輕品牌〈Seiko 5 Sports〉首度跨足音樂界，找上傳奇搖滾樂團Queen皇后合唱團的吉他手Brian May，合作打造全球限量9000只的聯名錶，以充滿搖滾魂的錶款吸引新客，果然有木質感的紅色面盤超級吸睛，靈感正源自他至今仍愛用的自製吉他Red Special。

▲面盤設計源自Brian May自製經典吉他Red Specia，l錶背印有他的專屬簽名及流水編號。



運用6便士硬幣代替撥片彈奏所產生的獨特觸弦聲，是Brian May最為人津津樂道的事蹟，另一受矚目便是他不斷改良的自製吉他Red Special，此次與SEIKO攜手打造聯名錶，便將吉他的木質紋路以壓鑄手法於面盤上呈現，並於鏡面進行研磨處理並加入漸層塗裝，讓人一眼就認出是以他的知名吉他為設計概念；錶盒設計也具巧思，造型如吉他琴箱硬盒，並附專屬的硬幣呼應他以6便士取代撥片的特色。

▲Red Special手工電吉他。



▲錶盒的造型發想自琴箱。

不僅SEIKO跨入音樂界創造話題，瑞士名錶ZENITH（真力時）也與電子音樂名人、DJ兼音樂製作人Carl Cox共同創作限量發行200只的DEFY EL PRIMERO 21 CARL COX聯名錶，9時位置的小秒盤特別以黑膠唱片造型呈現，碳纖維錶圈與錶帶縫線特別塗覆夜光塗層，在夜光中閃閃發亮。

▲錶圈也散發夜光的ZENITH DEFY EL PRIMERO 21 CARL COX腕錶，626,600元。（圖／Zenith提供，以下同）



▲知名DJ兼音樂製作人Carl Cox。