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朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛「兩樣」甜笑融化粉絲

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記者鮑璿安／台北報導

義大利精品 TOD’S 公開2020春夏形象照，邀請品牌大使朴敏英與9位國際知名部落客出鏡，畫面中朴敏英換上氣質黑色洋裝，露出甜笑站在衣櫃前擺拍，更公開夢幻衣櫥新品，令粉絲又驚又喜。

▲TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲朴敏英以品牌大使之姿出鏡義大利精品 TOD’S 2020春夏形象照，帶貨Timeless 拼接撞色提包，NT$72,300。（圖／品牌提供）

南韓女星朴敏英以品牌大使之姿出鏡義大利精品 TOD’S 2020春夏形象照，為呼應 「MY TOD’S CLOSET （我的 TOD’S衣櫃）」靈感與9位國際知名部落客一同公開衣櫥夢幻單品。

畫面中朴敏英放下一頭披肩長髮，換上黑色吊帶長裙展現纖細的好身材，手上拿著品牌Timeless 拼接撞色提包，以中央顯眼的以 T 代表時代，系列分別有提包及側揹包，可滿足各式場合需求，運用光澤感皮革或是異材質拼接展現不同時尚感，朴敏英將它輕巧抱在懷中，瞬間點亮整體造型。

▲TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲朴敏英公開夢幻衣櫥單品「撞色長洋裝」；義大利女星Valeria Bilello也出鏡。（圖／品牌提供）

鏡頭拉遠，朴敏英再公開夢幻衣櫥單品 ，提著品牌撞色長洋裝，露出超甜微笑，順勢融化粉絲。另外，義大利女星Valeria Bilello肩背起 C-Bag半月包配上黑色洋裝，C-Bag 以復古 Logo 和平滑的皮革設計而成，結合現代的掀蓋輪廓與橢圓品牌Logo相呼應，完美展現當季夢幻單品。

▲TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲Timeless 拼接撞色提包，NT$72,300；  C-Bag半月包，NT$72,300。（圖／品牌提供）

關鍵字：

義大利, TOD’S , 精品, 朴敏英, 春夏, 形象照, MY TOD’S CLOSET, C-Bag
fashion.net

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