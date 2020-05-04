53歲金喜愛穿2萬元睡衣零贅肉　瘦身方法原來超簡單

記者李薇／綜合報導 圖／翻攝自愛奇藝

藝人金喜愛因演出《夫婦的世界》受到關注，面對老公出軌的精湛演技以及冷靜，讓人不禁超佩服，在最近一集前夫又衝進家裡面，脫掉她的外套、叫她離開高山，只見金喜愛裡面身穿的緞面睡衣完全顯露無遺，也展現出53歲照樣擁有完美的好身材。

在第10集裡面，失去控制的前夫闖進金喜愛家中，抓著她的手臂對著她咆哮，要她離開自己的視線，還沒理智的拉下金喜愛的針織衫，只露出裡面穿的睡衣，這段畫面讓所有網友看到氣呼呼，也不禁羨慕53歲的金喜愛竟然超瘦，身上完全沒有一絲贅肉的好身材。

不僅維持身材的秘訣被熱搜，當時她身上穿的緞面睡衣也讓網友們燃起熊熊大火，紛紛都想要來一件，才發現這原來是美國時尚品牌TORY BURCH的設計，韓幣售價要85萬元，相當於台幣2萬元台幣左右，一件睡衣都要上萬元，可以說金喜愛真的頗有錢啊。

53歲的金喜愛身穿睡衣，都可以展現出超級纖細的身材，連一般女性很容易變蝴蝶袖的手臂，都沒有一絲贅肉，靠得就是維持運動的習慣，像是慢跑、伸展運動或是拉筋的運動，她幾乎來者不拒，通通都會自己安排時間來做，讓自己的身材持續維持。

不像是一般藝人都會逼自己不吃東西的方式來節食，因此金喜愛在體態上也可以看得出來相當緊實，身上除了沒有多餘的肉，也不會讓人覺得鬆垮垮，飲食上走的是比較清淡的口味，盡量避免重鹹、高油脂，才能讓體態一直維持完美。