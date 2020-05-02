換季保養「3點必知」，做足不怕乾燥、粉刺來搗亂！

記者曾怡嘉 / 綜合報導

春夏交替時節，溫度、濕度變化大，對肌膚穩定度是一大考驗。又加上即將到來的梅雨季，和長時間配戴口罩造成的面部濕熱環境，再再挑戰皮膚對於調節外在刺激的適應力。這時保養必須做好三重點，就不怕乾燥、粉刺來搗亂。

10/10 HOPE產品教育訓練講師Rosey指出，季節交替時，若肌膚的調節能力趕不上變化，皮膚很可能因此產生缺水乾燥、或是油脂分泌失衡等問題。油水不平衡的狀況更可能引發紅癢、粉刺與痘痘、脫屑的困擾。這時候需要重新檢視保養流程中的清潔、舒敏、防護步驟，維持肌膚的穩定狀態，

1.避免過度清潔

季節轉化時期，忽高忽低的氣溫容易讓油脂的分泌失衡，此時需要有良好清潔能力且具有保濕力的清潔商品，藉由選擇成分天然、質地溫和的產品，可避免過度清潔反而造成刺激或脫皮的問題。

▲L:A BRUKET 海藻精華潔面露，200ml，1,350元。

內含墨角藻精華萃取，能為皮膚補充水分、加速修復，舒緩肌膚對於外在刺激產生的不適感，同時增加彈性。

▲NEAL'S YARD REMEDIES 玫瑰草淨化潔顏露，100ml，920元。

能溫和清潔油性與混合性肌膚，添加玫瑰草、香蜂草、橙花等植萃成分，洗去髒污而不帶走肌膚天然油脂，洗後清爽又保濕。



2.選擇溫和舒敏產品

面對口罩內長時間悶濕的環境、忽高忽低的氣溫、梅雨時節驟變的空氣濕度，此刻需要特別加強肌膚對於外在環境的調節能力。面對不穩定的肌膚狀況，可以選擇成分安全的舒敏類型精華產品，減緩因為泛紅、搔癢造成的不適感。

▲absolution 舒敏精華，15ml，2,150元。

小容量安瓶包裝，成分包含黃金洋車前草、藍雛菊、茯苓、香蜂草純露等，針對敏感等不適問題，有極佳的舒緩作用。

▲REN 水嫩舒緩青春防護菁華，30ml，1,680元。

專為敏弱肌研發的抗老防護菁華，含天然牛乳蛋白、酵母與玻尿酸，能深度保濕，舒緩肌膚不適，並能增加肌膚耐受性，幫助抵抗環境汙染與刺激，預防敏感肌易發炎所帶來的色素沉澱與提早老化；有效協同膠原蛋白作用，使肌膚豐潤飽滿。



3.給肌膚輕盈防護

生活中無處不在的空氣汙染與藍光，加速皮膚老化、造成皮膚屏障受損，產生色素沉著和皺紋。季節交替時期，皮膚更加敏感脆弱，使用質地輕盈的防護產品，給肌膚一層防護罩。



▲Grown Alchemist 淨化防護妝前乳，50ml，1,250元。

單獨使用作為日用防護隔離霜，輕盈質地不造成毛孔負擔，有效提高肌底含水量，並增強肌膚健康天然屏障。

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