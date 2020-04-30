金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

▲香奈兒今釋出J12系列20周年前導短片。（影／香奈兒提供）



記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）為宣傳J12系列腕錶上市20周年，共邀7位品牌繆思分享過去20年人生的美好時光，特別分4波逐步釋出廣告影片搶話題，今洩露了最新品牌大使面孔，由演出正熱播的韓劇《The King：永遠的君主》女主角金高銀拿下J12大使一職，她在影片開場篤定說：「我想，我沒有任何遺憾。」

▲金高銀擔任香奈兒J12最新形象大使。（圖／翻攝香奈兒影片）



28歲的金高銀2012年以電影《銀嬌》正式在大銀幕作品出道，憑藉此電影橫掃10項新人大獎，緊接著《鬼怪》等戲劇表現亮眼，近期又與男神李敏鎬合作《The King：永遠的君主》，聲勢銳不可擋，她不僅以清新扮相接下南韓麥茶廣告，高端精品香奈兒也捧她為形象大使，近期她出席公開活動、拍攝時尚雜誌封面，全以香奈兒套裝或搭配J12腕錶亮相。

▲金高銀（左二）與李敏鎬（左一）合作《The King：永遠的君主》備受矚目。（圖／翻攝ggonekim IG）

在香奈兒今釋出的J12前導短片中，正是由品牌新面孔金高銀開場，可見受寵程度，包括大陸女星周迅、超模劉雯、母女檔凡妮莎帕荷蒂與莉莉蘿絲戴普、德國超模克勞蒂亞雪佛、美國女星艾莉麥克洛也共同分享20年歲月的感想。

▲金高銀成為香奈兒大使前，已是香奈兒的愛用者。（圖／ggonekim IG）

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