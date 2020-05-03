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懶人必看！日常超簡單「5招」，讓你瘦成女團美腿

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▲▼日常簡單「5招」瘦成女團美腿 。（圖／Unsplash）

▲南韓女團一字排開都是美腿。。（圖／翻攝自IG/lalalalisa_m、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

夏季即將到來，購入了短褲、短裙，你的腿準備好了嗎？想要瘦腿但總是犯懶，光是飲食控制也沒辦法達到理想效果，試試超簡單5招，徹底實行瘦成南韓女團中的美麗腿型不是夢。

1.爬樓梯

養成平常爬樓梯代替電梯的習慣，爬樓梯過程中可以拉伸大腿肌肉，幫助燃燒脂肪。為了達到顯著的瘦腿效果，建議可以一次跨兩階樓梯，上半身要記得挺直且收住小腹，速度不用快，照平常呼吸的吸吐節奏就好。

▲▼日常簡單「5招」瘦成女團美腿 。（圖／Unsplash）

2.深蹲

先前就有網友分享，深蹲是瘦大腿最好的方式，同時幫助改善後側橘皮。深蹲能幫助鍛鍊下半身肌肉，瘦腿提臀的效果很好。深蹲時候的姿勢要注意，腰部挺直重要，等熟悉深蹲動作後，增加一點負重效果更好。

▲▼日常簡單「5招」瘦成女團美腿 。（圖／Unsplash）

3.高抬腿

小紅書許多是瘦身博主推薦的高抬腿運動，站直後用單腿輪換做抬腿運動，抬腿同時搭配雙臂自然擺動。做完抬腿後，記得要按摩舒緩腿部，以免變成壯壯肌肉。這個方法不僅能瘦大腿，對於拉伸腿部線條，也有很顯著效果。

4.踮腳尖

許多女星推薦的墊腳尖走路也是一個妙招，把這個動作當成習慣，有很好的美化腿型效果。墊腳尖時可以搭配收腹提臀，身體呈現緊繃狀態，這個動作不管在家或是在辦公室，甚至是等車的空檔都很適合做。

▲▼日常簡單「5招」瘦成女團美腿 。（圖／Unsplash）

5.空中腳踏車

這個動作人人都會，建議睡覺前平躺時做空中腳踏車動作，這樣能夠幫助促進下半身血液循環，同時拉伸腿部肌肉，試試運動時搭配拉直腳尖，維持一致的頻率即可，這個動作求穩定而不求快。
 

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關鍵字：

瘦腿, 生活, 習慣, 美腿
fashion.net

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