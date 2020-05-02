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海綿寶寶、蠟筆小新攻佔夏日服裝　卡通聯名系列越欠揍越可愛！

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記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

瑞典快時尚品牌H&M台北東區的全新概念店甫於4月30日盛大開幕，吸引不少民眾嚐鮮搶逛，在炎夏到來以前，H&M將與《海綿寶寶》攜手推出限定聯名系列，男女裝、童裝一同可愛登場。想入手卡通潮衣，台灣本土潮流品牌STAYREAL也首度與《蠟筆小新》推出超搞笑聯名款式，兩個卡通系列都能為沉悶的生活注入歡樂活力，又Ｑ又有些欠揍的模樣令人好想通通收藏！

▲HM海綿寶寶、STAYREAL蠟筆小新 。（圖／品牌提供）

廣推聯名商品的H&M，這次邀請到了比奇堡大明星們海綿寶寶、派大星、章魚哥、小蝸、蟹老闆⋯⋯等等人氣角色，推出亞洲限定海綿寶寶時尚系列，一同打造多款男女裝以及童裝。

▲HM海綿寶寶、STAYREAL蠟筆小新 。（圖／品牌提供）

主要以富有夏日氣息的薄荷綠、鵝黃色、白色為主，並搭配多款丹寧單品，背心、洋裝、輕便短褲等服裝，印上海綿寶寶傻萌的笑臉，瞬間就洋溢著歡樂的氣氛，童裝系列更是可愛指數破表。海綿寶寶限定系列男裝與童裝現已上市，女裝則將於5月14日正式販售。

▲HM海綿寶寶、STAYREAL蠟筆小新 。（圖／品牌提供）

▲HM海綿寶寶、STAYREAL蠟筆小新 。（圖／品牌提供）

▲HM海綿寶寶、STAYREAL蠟筆小新 。（圖／品牌提供）

▲派大星長版T恤NT＄499、海綿寶寶背心NT＄349、短袖花襯衫NT＄349、花短褲NT＄349。

接下來看到另一項童年的回憶卡通《蠟筆小新》，擁有眾多聯名周邊的小新這次則是進軍潮流界，與STAYREAL攜手推出「最不正經」的聯名服裝系列，以蠟筆小新的百變日常為主軸，將無厘頭的搗蛋風格運用到了本次的設計上。像是這件「露屁屁外星人」T恤、蠟筆小新表情眼罩、動感超人內褲零錢票卡夾，都讓人看了會心一笑，完全移植了小新的欠揍與搞笑，可愛爆棚。

▲HM海綿寶寶、STAYREAL蠟筆小新 。（圖／品牌提供）

▲小新寬版T NT＄1,480、搖屁屁紅T NT＄1,280、小新表情包眼罩組NT＄580。

此外，小新家的寵物小白，也是人氣高昂的角色之一，本次STAYREAL特別為小白推出一系列單品，包括服裝、票卡夾、漁夫帽、披巾⋯⋯粉絲們絕不能錯過！STAYREAL X 蠟筆小新於5月1日正式發售。

▲HM海綿寶寶、STAYREAL蠟筆小新 。（圖／品牌提供）

▲HM海綿寶寶、STAYREAL蠟筆小新 。（圖／品牌提供）

▲寬版POLO衫NT＄1,480、動感小新內褲零錢包NT＄780、小白寬版T NT＄1,480、小白零錢包NT＄780。

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關鍵字：

H&M, HM, 卡通, 聯名, 海綿寶寶, STAYREAL, 蠟筆小新, 小新, 小白
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