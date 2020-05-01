花朵浪漫、千層絕美母親節蛋糕　帶媽媽一秒飛巴黎

記者蔡惠如／綜合報導

5月最重要的日子母親節即將到來，雖然世界上新冠肺炎疫情仍舊未解，也提醒我們要把握健康與跟家人的相處時光，精品甜點Micasa Dolci、米其林星級SALON DE THE de Joël Robuchon侯布雄，與主打年輕族群的BAC都推出以花為特色的母親節蛋糕，即便無法出國旅遊，也能帶媽媽一秒到巴黎，享受浪漫的午茶或宵夜時光。

精品甜點Micasa Dolci

深受貴婦喜愛的精品甜點店Micasa Dolci，今年針對母親節推出玫瑰戚風蛋糕花禮組合，選用南投埔里的有機食用玫瑰花瓣，每天以日本三盆糖熬煮成氣味高雅的玫瑰果醬，加入戚風蛋糕的麵糊中，製成優雅的玫瑰戚風蛋糕，具有綿密柔軟的絲綢口感，是單純而又幸福的滋味，售價1,190元至1,390元。

侯布雄法式茶點沙龍

SALON DE THE de Joël Robuchon侯布雄法式茶點沙龍，今年母親節推出限定4款限定蛋糕，包括華麗美學的開心果莓果千層、甜蜜粉紅的草莓乳酪蛋糕，以及馨意與綻放，還有限量母親節馬卡龍禮盒可選擇，5／1前預訂可享有1個蛋糕95折，2個蛋糕9折優惠，售價980元至1,380元不等。

▲（從上至下）開心果莓果千層、草莓乳酪蛋糕、馨意、綻放、馬卡龍禮盒。

BAC花之女神

BAC於母親節限定推出「花之女神伯爵瑪奇朵蛋糕」，用花朵與巧克力元素，打造優雅貴氣的外觀，蛋糕上綻放的花朵象徵女神的后冠，內餡為焦糖瑪奇朵，像冰淇淋般的口感，同時品嘗到伯爵茶的茶香，巧克力杏仁脆片和紅豆顆粒讓口感更豐富，充滿大人味，蛋糕本體部分選用鬆軟且綿密的湯種巧克力戚風蛋糕，與濃郁內餡形成對比，售價990元。

同場加映：「Flower Flower花的」頂級玫瑰像珠寶盒

「Flower Flower花的」今年母親節推出恆星玫瑰花精品花禮，將哥倫比亞精品玫瑰花放入珠寶盒中珍藏，採用精巧的燙金玫瑰花圖騰鑲邊裝飾外盒，花朵經技術處理能讓外觀維持數月甚至數年，保持著有如鮮花一般的質感。

今年母親節獨家與英國頂級手足腿抗老保養品牌Margaret Dabbs London 跨界合作，在5／9前在品牌官方網站或實體門市購買母親節限定花禮商品消費，就送英國頂級手足保養精品品牌 Margaret Dabbs London 手部抗老保養禮盒 (內含手部極緻超效能精華乳45ml+手部豐盈潤感淨透乳45ml) 。