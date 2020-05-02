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洗對才有好膚質！臉部清潔3大重點學起來　不一定要用洗面乳

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▲洗對才有好膚質！臉部清潔3大重點。（圖翻攝ＩＧ）

▲洗臉洗對了，不僅後續保養更好吸收，也能幫助維持肌膚健康。（圖／翻攝IG@yubi_190、@goodal_official）

編輯／Amanda

正確地清潔，是健康肌膚養成中，最重要的第一個步驟，用對方法洗臉，也能讓肌膚維持健康、讓保養事半功倍，快把清潔3大重點和正確洗臉步驟學起來，讓臉部肌膚得到最良好的對待，維持肌膚狀態。

1.用略低於體溫的溫水洗臉

有些人習慣用熱水洗臉，覺得洗後很舒爽；也有人用冷水洗臉，覺得能幫助縮小毛孔，但其實洗臉應該用略低於體溫的溫水最合適。因為熱水對油脂的溶解效果高，容易過度清潔對臉部有保護作用的皮脂膜，造成肌膚乾燥、緊繃，而冰冷的水無法有效清潔髒污，尤其油性肌更該避免。

▲洗對才有好膚質！臉部清潔3大重點。（圖翻攝ＩＧ）

▲肌膚較乾或敏弱的人，盡量減少使用皂基洗面乳。（圖／翻攝IG@94_j.a）

2.選用溫和成份洗面乳

正常的肌膚pH值約為5.5～6，為弱酸性，而市面上有不少洗臉清潔產品為鹼性，像是皂基洗面乳，這類型潔顏產品的溶解油脂效果很好、清潔力較強，對於乾性肌或較敏感肌膚容易清潔過度，建議減少用量或使用頻率，或改用較溫和的植物性潔淨成分、弱酸性配方的洗面乳。

3.早上可視狀況只用清水洗臉

除了選用合適的清潔產品外，使用洗面乳的頻率也可是肌膚狀況而定。如果前一晚有做好清潔，早上起床時臉部沒有明顯出油的話，其實不一定要使用洗面乳，可僅用清水沖洗臉部即可。

▲洗對才有好膚質！臉部清潔3大重點。（圖翻攝ＩＧ）

▲洗面乳要先再手掌心充分起泡再塗抹至臉上。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

正確洗臉5步驟

Step 1：先洗淨雙手，再以接近體溫的溫水打濕臉部，讓肌膚呈現濕潤狀態。
Step 2：取適量潔顏產品於手掌心，加水充分起泡。
Step 3：先從油脂分泌較多的額頭、鼻子等T字部位開始清洗，再帶到其他部位。
Step 4：以溫水將洗面乳沖洗乾淨，並可搭配有機棉方巾或拋棄式洗面巾稍微畫圈揉搓，幫助老廢角質代謝。
Step 5：洗淨後也別忘了檢查髮際線、下顎輪廓線等處是否有沖洗乾淨，以免洗免辱殘留，影響肌膚狀況。

►小心越洗越乾！臉部清潔常見3大NG迷思　泡沫多不一定好

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關鍵字：

保養, 清潔, 洗臉, 關鍵, 守則, 正確步驟, 洗面乳, 水溫
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