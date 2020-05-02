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「紅龜」慕斯蛋糕、焦糖黏黏包肉桂捲一次吃到！5大視覺系甜點進駐誠品南西

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▲誠品南西夢幻甜點店。（圖／誠品提供）

▲誠品南西夢幻甜點店從5／1至5／10限時開張。（圖／誠品提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著時序進入夏季，氣溫也漸漸升高，想要療癒一下還有什麼比甜點更適合？誠品生活南西店集結5大「視覺系」文青甜點，從5／1至5／10限時在「2020 Melting Manifesto 夢幻甜點店」登場，清爽的檸檬與抹茶元素，怎能忍住不打卡？另連鎖「杏桃鬆餅屋」也推出青檸與黃檸混搭使用薄鬆餅，清新口感也很適合夏天。

夢幻甜點不嫌多，誠品南西在5月連假期間特別企劃「2020 Melting Manifesto 夢幻甜點店」，在4F EVENT SPACE登場。包括法式台味甜點店「菓實日」，端出台式傳統糕點紅龜粿造型，調合甜酒釀慕斯與紅豆泥製成「紅龜慕斯蛋糕」，充滿濃濃古早味與創新口感，6吋售價820元，還有寶島造型的「人之島」，結合烏龍茶慕斯與古典巧克力蛋糕，光拍照就值得，售價160元。

▲誠品南西夢幻甜點店。（圖／誠品提供）

▲誠品南西夢幻甜點店。（圖／誠品提供）

被網友稱讚為「台北最好吃的肉桂捲」，就是位於赤峰街的超人氣甜點店「Miss V Bakery」，本次也進駐誠品南西帶來熱賣的「焦糖黏黏包肉桂捲」，獨特的肉桂香讓人一試難忘，售價80元；主打純手工千層酥的「午冬甜點」，旗下超人氣「濃抹私藏千層酥」顏值爆表！雙層抹茶內餡再擠上一層抹茶香緹奶油，淋上微苦的抹茶淋醬搭配酥脆千層，抹茶控快嚐鮮！售價220元。

▲誠品南西夢幻甜點店。（圖／誠品提供）

▲誠品南西夢幻甜點店。（圖／誠品提供）

此外，堅持使用台灣在地小農食材，製成多樣新鮮甜品與餐點的文青咖啡廳「別所shelter」，用小農栽種的檸檬製成招牌「小農檸檬起司蛋糕」，黃檸檬的清爽帶點柑橘青草香氣，配上起司蛋糕綿密口感，肚子有空間就不能錯過，售價120元。

▲誠品南西夢幻甜點店。（圖／誠品提供）

來自美國舊金山嬉皮區、常與潮流藝術家合作塗鴉創作的Four Barrel Coffee台灣首店，即將在5／25於信義誠品開幕，首間限時快閃店先在51勞動節連假進駐誠品南西，不僅杯身換上台灣限定彩色版的品牌經典四獸塗鴉，還推出獨家檸檬特調「蜜蜂叮檸檬冰咖啡」、台灣限定香蕉風味的「特調香蕉LATTE」。

▲誠品南西夢幻甜點店。（圖／誠品提供）

▲誠品南西夢幻甜點店。（圖／誠品提供）

連鎖咖啡「杏桃鬆餅屋」則以青檸檬與黃檸檬混搭使用，推出全新Q軟多層的薄鬆餅「香檸雪酪天使鬆餅」，售價260元，以及「香檸旺來冰茶」售價180元、「熱帶之吻摩依多」售價200元與「香檸天使摩依多」售價200元飲品系列，於5／1至6／30限定上市。

▲杏桃鬆餅屋,5月限定甜品。（圖／杏桃鬆餅屋提供）

▲杏桃鬆餅屋香檸雪酪天使鬆餅。（圖／杏桃鬆餅屋提供）

關鍵字：

甜點, 誠品, 南西, Four Barrel Coffee
fashion.net

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