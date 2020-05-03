IKEA推度假風系列SOLBLEKT　讓炎熱夏季變幸福

▲IKEA限量SOLBLEKT系列在台上市。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

時序漸漸邁入夏季，天氣也愈來愈熱了，既然因為新冠肺炎疫情無法隨心出國，不妨在家打造度假氛圍，IKEA近期推出以木質、藤質及海草等天然材質製作而成的SOLBLEKT限量系列，輕盈充滿自然風味的特色，可輕鬆打造南洋般的度假風格，搭配室內與室外盆栽，視覺溫度馬上降兩度。

善用陽台和庭院等半戶外空間，或是室內的窗邊角落，在家也可以享受如度假般的美好時光。IKEA推出結合復古及時尚兩大元素的SOLBLEKT限量系列，包含椅凳、野餐墊、海灘椅及保冷置物籃等共21個品項，具有輕巧好移動特性，輕輕鬆鬆就能改變居家氛圍。

南洋風最適合夏季居家，輕盈自然的風格，搭配復古線條的設計，從特定角度看像來到東南亞的度假小島，從另一個角度看像是到了西班牙陽光滿盈的歐洲小城，結合兩種截然不同的夏日風光。

SOLBLEKT搖椅與椅凳愜意可愛，再搭配用天然材質手工編製而成的同系列藤質托盤，就成為喝下午茶的舒適角落，若加上同系列椅墊搭配，輕鬆為家中增添度假感，還有躺椅、折疊椅跟吊床，極具南洋風格的亮麗黃底及棕櫚葉設計，也能讓陽台頓時變的亮眼。

▲IKEA SOLBLEKT搖椅售價 3,490元；椅凳售價899元。

SOLBLEKT系列甚至還推出了桌球拍組及滾球遊戲組，其藤製提籃主打由專業工匠手工製做，堅固通風且別具風格，拿來當洗衣籃也很有風情。

▲IKEA SOLBLEKT球拍組，售價529元；滾球遊戲組售價990元。

▲SOLBLEKT托盤，售價599元。