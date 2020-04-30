最高規格防疫看得見！東森自然美逆勢成長　美容SPA業一枝獨秀

▲防疫做到最高等級，東森自然美逆勢成長！(影／東森自然美提供)

消費中心／台北報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，許多產業都受到影響業績下滑，與消費者近距離接觸的美容SPA業也不例外，但東森自然美逆勢突圍，除「最佳代言人」東森集團總裁王令麟親身見證，擄獲許多消費者的心，東森自然美採最高防疫規格的用心，也讓顧客能夠充分感受，因此床位預約率達9成以上，在美容SPA產業中，可說是一枝獨秀！

▲東森自然美所有分店加強防疫，東森集團總裁王令麟持續親身見證，體驗分享自家產品的保養成效，更表示已做好萬全準備迎接每位顧客。（圖／翻攝自東森自然美影片）

東森自然美各店每5天就進行一次專業清潔公司的全面性消毒，嚴格把關每日環境清潔工作，對於顧客使用的貼身用品、床墊等也完全不馬虎，除貼身用品更換為一次性使用，使用器具也全經過紫外線箱殺菌，並以符合SGS標準認證的中性環保洗劑，高溫清洗浴袍、毛巾，確保提供安心放心的服務環境，讓顧客在防疫期間依然能夠享受變美的權益。

東森自然美指出，已與永大專業消毒公司合作，全面執行每周環境徹底消毒，並針對旗下直營美容中心、生技研發中心、東森自然美培訓中心，以及企業總部之辦公室等公共空間、護膚室、衛浴設備等，全面性進行清潔與消毒。該公司使用美國環保署（EPA）及美國食品藥物檢驗局（FDA）核可之全方位多功能殺菌劑，針對病毒、細菌、黴菌等有快速及有效的消毒效果，確保所有進入東森自然美進行美容護膚、紓壓保養的顧客與現場服務的員工，都享有絕對安心、安全又舒適的環境。

東森自然美長期用科技引領、專業檢測、用心服務，堅持以「人證、物證、科學做見證」的經營理念。面對現在抗疫的艱困時局，依然堅守岡位，並以最高規格的消毒、清潔程序把關每道流程，不斷強化服務與消費者體驗，滿足所有愛美女性對於保養的需求與期待，站穩華人第一美妝領導品牌地位。

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