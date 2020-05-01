嬌蘭夏日限量彩妝登場　熱情橘調讓人好想去度假

▲熱情橘色限定夏彩，讓人彷彿置身度假勝地。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

全球疫情延燒，讓旅行變成遙不可及的夢想，嬌蘭推出全新夏日彩妝，熱情色調的迷情里約限量，讓你一抹彷彿置身巴西海灘，體驗度假歡愉氣息。

嬌蘭5月推出的「迷情里約夏日限量彩妝」，包含夏日腮紅、提洛可仿曬粉餅，以及幻彩流星蜜粉球 。健康的豔夏色系，以海上夕陽的紅橙色暈影為設計靈感，將暖煦的色調，放進彩妝品粉體中，精緻臉部立體輪廓、刷出健康好氣色。

提洛可仿曬粉餅（迷情里約限量版），2,900元。

1984年上市的「提洛可系列(TERRACOTTA)」一直是經典暢銷傳奇。獨特的暖陽色調，可打造宛如赴熱帶國家度假後的健康肌膚，展現出明亮、活力與健康氣色，顛覆當時主流的白皙妝感，成為休閒時尚妝容指標。

今年推出的嬌蘭提洛可仿曬粉餅-迷情里約限量版，一盒擁有西柚杏橘(腮紅)與炫金銅棕(修容)雙色，一刷即可提升臉部立體輪廓、強化臉部線條，打造好氣色立體小顏。雙色粉體交織出熱帶風情編織感圖騰設計，粉體更特別加入小蒼蘭、橙花與香草調的香氣，暖煦清新。

幻彩流星蜜粉球（迷情里約限量版），2,580元。

2020夏季，經典的幻彩流星蜜粉球換上新裝，不只披上熱帶風情的編織圖騰外衣，就連蜜粉球體也新添了溫柔暖煦的杏桃色。獨家裸鑽光科技，可將環境光源折射成柔焦光芒，校正面部瑕疵與膚色不均。

嬌蘭夏日腮紅（迷情里約限量版），微醺杏桃，1,750元。

夏日腮紅同樣推限量版，細緻的杏桃色粉體，透出微微細閃珠光，一刷即可刷出水蜜桃表皮般的粉嫩霧感，再加上微晶細閃粒子，可瞬間將蘋果肌襯托得更加飽滿澎亮。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App