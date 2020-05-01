fb ig video ETtoday search mobile

嬌蘭夏日限量彩妝登場　熱情橘調讓人好想去度假

>

▲熱情橘色限定夏彩，讓人彷彿置身度假勝地。（影／記者曾怡嘉攝）

 記者曾怡嘉 / 台北報導

全球疫情延燒，讓旅行變成遙不可及的夢想，嬌蘭推出全新夏日彩妝，熱情色調的迷情里約限量，讓你一抹彷彿置身巴西海灘，體驗度假歡愉氣息。

▲▼嬌蘭夏日限量彩妝新登場。（圖／記者曾怡嘉攝）

嬌蘭5月推出的「迷情里約夏日限量彩妝」，包含夏日腮紅、提洛可仿曬粉餅，以及幻彩流星蜜粉球 。健康的豔夏色系，以海上夕陽的紅橙色暈影為設計靈感，將暖煦的色調，放進彩妝品粉體中，精緻臉部立體輪廓、刷出健康好氣色。

▲▼嬌蘭夏日限量彩妝新登場。（圖／記者曾怡嘉攝）

提洛可仿曬粉餅（迷情里約限量版），2,900元。

1984年上市的「提洛可系列(TERRACOTTA)」一直是經典暢銷傳奇。獨特的暖陽色調，可打造宛如赴熱帶國家度假後的健康肌膚，展現出明亮、活力與健康氣色，顛覆當時主流的白皙妝感，成為休閒時尚妝容指標。

今年推出的嬌蘭提洛可仿曬粉餅-迷情里約限量版，一盒擁有西柚杏橘(腮紅)與炫金銅棕(修容)雙色，一刷即可提升臉部立體輪廓、強化臉部線條，打造好氣色立體小顏。雙色粉體交織出熱帶風情編織感圖騰設計，粉體更特別加入小蒼蘭、橙花與香草調的香氣，暖煦清新。

▲▼嬌蘭夏日限量彩妝新登場。（圖／品牌提供）

幻彩流星蜜粉球（迷情里約限量版），2,580元。

2020夏季，經典的幻彩流星蜜粉球換上新裝，不只披上熱帶風情的編織圖騰外衣，就連蜜粉球體也新添了溫柔暖煦的杏桃色。獨家裸鑽光科技，可將環境光源折射成柔焦光芒，校正面部瑕疵與膚色不均。

▲▼嬌蘭夏日限量彩妝新登場。（圖／記者曾怡嘉攝）

嬌蘭夏日腮紅（迷情里約限量版），微醺杏桃，1,750元。

夏日腮紅同樣推限量版，細緻的杏桃色粉體，透出微微細閃珠光，一刷即可刷出水蜜桃表皮般的粉嫩霧感，再加上微晶細閃粒子，可瞬間將蘋果肌襯托得更加飽滿澎亮。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

嬌蘭, guerlain, 夏日, 夏季彩妝, 度假
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

ET Fashion

推薦閱讀

網友好評的5部「驚悚恐怖片」　在家關燈看，直接變試膽大會

網友好評的5部「驚悚恐怖片」　在家關燈看，直接變試膽大會

隨時想睡就睡！GUCCI馬銜鍊「枕頭包」真的開賣　售價令人驚訝

隨時想睡就睡！GUCCI馬銜鍊「枕頭包」真的開賣　售價令人驚訝

不到300元買明星同款包！巨可愛「春捲包」把KITTY、世界名畫帶著走

不到300元買明星同款包！巨可愛「春捲包」把KITTY、世界名畫帶著走

雅詩蘭黛「小棕瓶」5／1買一送一　寵愛之名正貨試用品寄到家 嬌蘭夏日限量彩妝登場　熱情橘調讓人好想去度假 認錯才是深愛！吵架最先低頭的3大星座　巨蟹拼命為對方找台階 最容易「毀滅式分手」的3大星座女！處女拿餘生當賭注、第一名惹不起 最高規格防疫看得見！東森自然美逆勢成長　美容SPA業一枝獨秀 金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」 宋慧喬頂「橘色曬傷妝」登封面　網：最強夏日妝容範本

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面