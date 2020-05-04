Jennie 一連9套換裝秀帶貨聯名墨鏡　「這套」太強狂吸500萬讚

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@jennierubyjane

韓女團BLACK PINK成員金智妮Jennie人氣火紅程度驚人，近期甚至與南韓眼鏡品牌GENTLE MONSTER推出聯名系列，並親自操刀每一款設計，光是宣傳畫報釋出便引起熱烈討論。然而此系列如期上市後，Jennie更在家大費周章換了9套造型妝髮來搭配墨鏡，專業盡責表現讓粉絲們大讚：「超敬業的聯名設計師。」、「Jennie太性感了！」

雖然現今南韓疫情控制效果有彰，許多明星藝人的拍攝工作仍然受到延遲等影響，還記得日前超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）在家中為JACQUEMUS遠端拍攝的形象大片嗎？這次Jennie也為大家呈上了居家時尚換裝秀，一連9套穿搭讓所有粉絲看個過癮，每一套造型都大方放送超多張，搭配聯名款墨鏡，營造出滿滿的Jennie風。

Jennie特別為不同款墨鏡搭配不同服裝與髮型，相當用心，不禁令人敬佩，即使在家也能狀態滿分。其中尤其是這套粉紅色絲緞光豹紋洋裝搭配大方框「KUMA」墨鏡，讓Jennie的性感直角肩展露無遺，迷你短裙設計直逼大腿根，讓粉絲們大暴動：「Jennie太辣！」、「這個腰！」瞬間吸讚超過五百萬。

此外，Jennie本次不僅成功帶貨自己的聯名墨鏡，也穿上了不少時尚潮流單品，像是將愛牌UNIF同款白色背心拉成平肩，以亂髮性感風襯托透明框「1996」墨鏡；BALENCIAGA大LOGO寬版T恤搭配琥珀框「1996」加上本次同步推出的前衛時髦眼鏡鍊；利用紫色Marine Serre短版T恤與黑框墨鏡組合，營造出科幻復古感。

JENNIE X GENTLE MONSTER推出的「JENTLE HOUSE」系列共推出4款鏡框造型，設計細節中不難看出Jennie的喜好與品味，像是貓眼、豹紋等元素，且運用了出生年份「1996」、最喜歡的小雛菊花種「DAISY」，甚至是愛犬KUMA的名字來為款式命名。「JENTLE HOUSE」系列已於GENTLE MONSTER微風南山旗艦店正式販售。

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