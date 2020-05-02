LIFE・經典／另一種定義的避世小屋　漂浮在澳洲海灘水面上的Villa

▲The Lilypad luxury villa。（圖／翻攝lilypadpalmbeach官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

今年因為新冠肺炎的來襲，世界對於「避世」與「隔離」有另一種新的體悟，許多人體驗另一種不同的生活方式，無論是被強制或是習慣，很想放下生活的一切的想法總是有時會出現，然而避世小屋不一定等同翻山越嶺，在澳洲雪梨棕櫚灘的外海上，出現了Lilypad，漂浮是它最大的特色，此外，它還能提供豪華的住宿體驗。

或許Lilypad的外觀與豪宅的外觀有點距離，然而木質的斜屋頂與開放空間的設計，讓它能讓住在其中的人感受到周圍的環境，它的漂浮元素讓它孤立又不寂寞，像是海中的一個雕塑品，能看著卻又無法接近。

這樣有趣的距離讓敞開的入口能引入周邊風光，又能兼顧屋內的隱私，無論白天黑夜都能享受徐徐的海風吹撫，而它還是一棟兼具環保的建築，採用太陽能為室內與夜晚進行供電，建築外部則採用自然的素材。

其內部包含一個閣樓式的臥室區域、以及通透挑高的起居間，當然還有浴室，而戶外陽台也是一大重點，到了澳洲的棕櫚灘怎能不享受日光浴、戶外餐廳與欣賞美景的露台，設計Lilypad的澳洲建築師Chuck Anderson本身就是一個遊艇愛好者，浮動的元素與建築的結合，促成了Lilypad概念的誕生。

Lilypad本身的奢華因素在於服務，每晚的住宿會有從海灘用船送至屋內的早餐，以及專屬廚師製作的午晚餐，私人碼頭自然是基本設備，隨時可以駕駛小船去釣漁或進行水上活動，也能去海灘體驗悠閒時光，這一切不過是在數分鐘的「船程」，相同的也只要花幾分鐘，就能回到屬於你的「避世」角落。

目前Lilypad在官網上持續開放住宿，每晚價格為1,800元澳幣，折合台幣約35,000元，這等同台灣頂級飯店的住宿價格，每月的預約至少半數的日子都有人等著進駐，可見許多人都想要體驗豪華的避世生活。