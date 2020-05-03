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甩肉好簡單！提升減脂效果的5招小秘訣　照著做2個月體脂下降5%

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▲提升減脂效果的5招小秘訣 。（圖／翻攝IG）

▲做好飲食管理搭配運動鍛鍊能提升減脂效果。（圖／翻攝IG@babebani）

編輯／Amanda　

減肥最重要的不是體重減少了多少，而是減去肥肉脂肪，才能真正瘦出好體態，而做好飲食管理搭配運動鍛鍊絕對是減脂的關鍵，像是以下5招小秘訣，能讓減脂效果更明顯，持續做2個月就能幫助體脂下降超過5%，快記好從今天就開始執行！

1.每餐吃7分飽

每一餐最好吃到7分飽就停止，因爲一直吃到感覺到飽足才停下，通常已經吃下過量食物，且吃7分飽已經能讓飢餓感消失，有點飽腹感，能幫助腸胃消化能力提升，減少食物在胃裡長時間停留而被轉化成脂肪的機會，當身體習慣後還能幫助穩定食量，就不容易失控暴食。

▲提升減脂效果的5招小秘訣 。（圖／翻攝IG）

▲少量多餐進食可幫助控制熱量，提高代謝力。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

2.以少量多餐進食

每餐吃7分飽會讓身體大約在隔3～4小時後開始有饑餓感，除了三餐外，可在餐與餐之間利用小份量食物加餐，讓胃部適時地重新裝填食物，減少飢餓感，可避免下一次用餐時因過於飢餓而大吃，幫助控制熱量，並提高代謝能力。

3.控制攝取熱量

當每天攝入的總熱量超過一整天的消耗量，就會逐漸變胖，相反地，當消耗熱量大於攝取量則會逐漸變瘦，所以減脂期間要控制每日攝取熱量，盡量選擇低熱量的食物作為首選。但要注意，也別因此控制過度，吃得太少，總熱量太低會影響基礎代謝率。

▲提升減脂效果的5招小秘訣 。（圖／翻攝IG）

▲選對優質來源的三大營養類食物，能控制熱量較不易發胖。（圖／翻攝IG@euddeume_）

4.選擇優質、低熱量食物

不論是否在減脂瘦身，健康的一餐都需要有碳水化合物、蛋白質和脂肪等三大營養元素，但選擇低熱量、優質來源的三大類食物，對減脂、控制熱量更有幫助。而優質碳水主食包含燕麥、糙米、藜麥、蕎麥、蕃薯、南瓜、玉米等；蛋白質可選擇魚肉、去皮雞肉、牛肉、雞蛋、牛奶、豆類製品等；優質脂肪來源則有酪梨、堅果類、橄欖油、鮭魚等。

▲提升減脂效果的5招小秘訣 。（圖／翻攝IG）

▲健身能鍛鍊肌肉，提升代謝力病史身材線條更緊實。（圖／翻攝IG@babebani）

5.重訓健身鍛鍊肌肉

不管男生或女生，鍛鍊肌肉是減脂很重要的一環，適當的健身重訓能提升身體代謝，使消耗脂肪的效果更好，且肌肉能支撐因瘦身後脂肪消失而產生的肌膚鬆弛，讓身材線條更緊實。

►吃對食物才不容易餓！減肥不復胖必知的6個實用小技巧

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 體脂, 秘訣, 小撇步
fashion.net

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