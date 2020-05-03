潮妹子都在用「春捲包」裝可愛！史上最時尚萬用袋比唇膏還便宜

▲德國LOQI萬用隨身包因收納方式被稱為「春捲包」，許多外國明星名人都愛用。



編輯／Amanda 圖／翻攝品牌官網、IG

你知道這幾年在網上大紅的「春捲包」嗎？別以為是什麼在地美食，這可是現在最潮、連許多明星都愛用的時尚萬用隨身包，因為收納方式與形狀而有了這個可愛暱稱。除了輕巧、實用、好收納外，尤其各種時尚吸睛的圖案設計，更是顛覆以往環保袋簡陋、俗氣的印象，讓網友讚嘆原來購物袋也能這麼可愛有型，加上比唇膏還便宜親民價格，多買幾個每天換著背都不心痛。

▲春捲包共有3種收納方式，且圖樣超多元。



由德國包袋品牌LOQI打造的「春捲包」本身只有40g的輕巧包體竟能耐重20kg的物品，不僅有3種收納方式，搭配時尚吸睛圖樣設計，讓你就算去便利商店補貨都能時尚感滿分。購物平台「Her和她」特別引進3大系列共70多款圖樣的「春捲包」，從三麗鷗聯名到夢幻花朵印花、手繪感插畫等，不管你是甜美可愛系、個性潮流風或優雅氣質型，各種少女心都能被滿足。

三麗鷗聯名系列



可愛Q萌的卡通圖案最能勾起少女心，若是再加上粉嫩配色，不分年紀老少都會淪陷，像是耍懶高手蛋黃哥和哈妮鹿搭配粉綠色、可愛雙子星Kiki Lala襯著夢幻粉嫩色，更讓萌度再提升。而卡通界巨星Hello Kitty本身就超可愛，無論是嫩黃底色或搭配格紋、小花圖樣都讓人想全部包回家！

▲三麗鷗聯名系列，原價550元，特價450元。點我購買。

博物館系列



除了可愛感十足的三麗鷗系列，個性風女孩或潮流妹也別擔心，把許多世界名畫和藝術家作品變成春捲包設計的博物館系列，會是你們的好選擇。除了有像是《戴珍珠耳環的少女》、《蒙娜麗莎》、梵谷的《星空》、《麥田》等名畫，也有許多有趣可愛的圖樣設計，像是美國塗鴉藝術家Keith Haring的紐約款和安迪鼠款，可愛又新潮的塗鴉風圖樣超吸睛。

▲博物館系列，原價520元，特價420元。點我購買。

旅行系列

以世界各國城市為靈感的旅行系列，將每個城市的特色物和代表景點幻化成繽紛的插畫躍然於春捲包上，像是巴黎凱旋門和馬卡龍、倫敦大笨鐘、雪梨歌劇院和大堡礁的美麗海底世界等，可愛又吸睛的圖案設計，能讓素T加牛仔褲的簡單穿搭，瞬間增添造型感。而且旅行系列現在更有3件特價8折的限定優惠，一組買下來一千元有找，堪稱居家旅行、自用送禮必備良品。

▲旅行系列，原價450元，特價350元，購買3件再8折。點我購買。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App