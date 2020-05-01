敦南誠品熄燈倒數一個月！「柴犬Q將」一日店長賣萌：以為工作是要睡覺

▲敦南誠品熄燈倒數一個月舉辦「毛小孩伴讀日」，民眾超熱情參與！（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

距離敦南誠品熄燈正式倒數一個月，今（1日）迎來「31天異想倒數」的首個活動——毛小孩伴讀日，邀請到了「柴犬Q將」擔任一日店長，陪伴讀者們逛書店、幫忙結帳，不過在熱鬧的活動上，Ｑ將卻依然故我的懶洋洋，趴在桌上便瞇起眼打盹，看著不受控的Ｑ將，照顧者Ｑ娘也無奈的說：「牠大概以為工作就是要睡覺。」可愛的模樣讓現場笑聲不斷。

▲敦南誠品邀請「柴犬Q將」擔任一日書店店長。（圖／記者張一中攝）



率先於今日登場的「毛小孩伴讀日」，誠品邀請曾擔任小燕姐節目助理主持的「柴犬Q將」擔任一日書店店長，大明星Ｑ將不僅擁有眾多粉絲，還有專業「治療犬」的身份，必須擁有穩定的特質且每年接受考試，相當不簡單。現場有不少孩子們上前和Ｑ將玩耍，加上周圍大量的攝影鏡頭，Ｑ將依然懶洋洋的趴在桌上，絲毫不受影響，主持人請牠挑選一本推薦書籍，竟然還原地趴下睡覺，令人不禁對牠「淡定」的個性刮目相看，場面相當逗趣，民眾紛紛拿起手機錄影、直呼：「好可愛！」

▲選不出推薦書本，Ｑ將竟直接趴下睡覺，令現場哭笑不得。（圖／記者張一中攝）



敦南誠品在這天也開放大家帶著自家毛小孩來參與活動、與Q將拍照、認識新朋友，許多民眾朋友們便趁著51連假帶上寵物來響應，雖然因疫情影響每個人都帶上口罩，卻掩不住底下的笑容，難得帶寶貝們出來散散心，爸媽與毛孩們都心情大好。

毛孩主人們也都相當大方的介紹自己的寵物給大家認識，有人帶著家中的兩隻臘腸與黑柴「嗨波龍」三人組、還有長毛柴柴以及一歲半的小鮮肉柴柴，都熱情的上台與Q將合影，現場亦有民眾推著馬爾濟斯逛書店、用背包背著吉娃娃，甚至抱著四個月大的法鬥幼犬出門見見世面。雖然精力旺盛的毛小孩們難以好好控制，場面難免有些混亂，還時不時伴隨著激動的叫聲，但是本次活動成功讓整個書店都瀰漫著歡樂的氣氛，為即將熄燈的敦南誠品創造更多值得懷念的回憶。

▲Ｑ將大方與民眾的毛小孩們一同合照。（圖／記者張一中攝）



誠品書店「起家店」敦南誠品將於5／31收攤走入歷史，從今日正式展開的「31天異想倒數」，首個「毛小孩伴讀日」成功落幕，用療癒毛小孩們溫暖大家的心，而接下來敦南誠品天天都有特殊活動邀請民眾參與，喜愛偵探推理的讀者可以在5／4前來闖關限定關卡；5／19人氣歌手韋禮安將舉辦不插電音樂會；還有吃泡麵、拍婚紗、拍畢業照、驚喜酒吧等有趣活動，邀請大家一同為敦南誠品寫下最完美的句點。