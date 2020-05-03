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星・變美／高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊嫩白透亮到不行

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▲星・變美／高圓圓私房美白3秘訣 。（圖／翻攝IG,微博）

▲氣質女神高圓圓40歲肌膚依舊嫩白透亮到讓人好羨慕。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝微博@高圓圓、@高圓圓工作室，IG@cliniquekorea

大陸女星高圓圓出道超過20年，憑藉著電視劇《倚天屠龍記》裡的「周芷若」一角引發關注，甜美精緻外表被許多人視為女神，優雅氣質更深植人心。而今年已40歲的她雖然近年較少出現在螢光幕前了，但偶爾現身還是讓人驚艷於她勻白透亮、看不出年紀的好肌膚，隨著夏季即將來臨，她也特別分享自己的3招美白秘訣，想跟女神一樣幾乎0斑點、還能透亮到發光，快來看看她怎麼做。

1.做好防曬工作

首先她提醒，想要美白，第一步一定要做好防曬，除了塗抹防曬產品，物理性防曬也不可少，像撐傘、戴遮陽帽，就連現在非常必要的防疫措施——戴口罩，同時也是一個隔絕紫外線的好方法。另外，擦防曬產品也有小秘訣，使用輕拍拍開的方式比用塗抹的方式，更能在肌膚上形成良好的防護膜。

▲星・變美／高圓圓私房美白3秘訣 。（圖／翻攝IG,微博）2

2.美白精華會挑還要會用

說到美白，許多人都很依賴美白保養品，高圓圓也很愛用，且她在挑選和使用上很有自己一套看法。她挑選美白產品時很注重高效，但同時也很重視成分精簡和安全性，像是她近幾個月一直在使用的倩碧超激光勻淨白淡斑精萃，淡斑效果很好，同時也能改善全臉暗沈，加上潤而不膩的質地、吸收快速都是讓她喜愛的原因。

而且使用美白精華時，她不是擦上就完事，第一次她會先壓2下塗抹全臉，再壓1下針對像是色斑、痘印等重點部分加強塗抹，再稍微按摩一下。

▲星・變美／高圓圓私房美白3秘訣 。（圖／翻攝IG,微博）

3.透過飲食輔助

除了防曬、勤做美白保養外，高圓圓還會通過「食補」來幫助加強美白效果。她提到因為維生素C、維生素E對美白有很好的輔助效果，所以自己平時會多吃奇異果、橘子等富含維生素C的水果；而豆漿含有豐富的維生素E，對肌膚很好，經常喝豆漿能幫助從內而外提升肌膚亮度。

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關鍵字：

星變美, 高圓圓, 保養, 秘訣, 美白, 亮白, 女星, 祕技, 訣竅
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