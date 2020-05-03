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瑞莎半夜回家見「手作小禮物」超感動　和女兒Nika拍美照根本兩個公主

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▲瑞莎母親節 花。（圖／公關照、翻攝瑞莎IG）

▲瑞莎和女兒Nika一起拍照，畫面唯美甜蜜。（圖／公關照，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

日前瑞莎帶著3歲的女兒Nika出席鞋履品牌MANOLO BLAHNIK活動，母女倆一起挑高跟鞋的畫面超有愛，當天瑞莎的媽媽也在場默默支持，瑞莎透露：「當初懷孕時，媽媽毅然決然搬到台灣定居，好就近照顧我和Nika，真的很感動。」有了媽媽和女兒的陪伴，近年的母親節對瑞莎來說更有意義。

▲瑞莎母親節 花。（圖／公關照、翻攝瑞莎IG）

▲日前瑞莎帶著Nika一起出席鞋履品牌MONOLO BLAHNIK記者會，Nika穿上高跟鞋好開心。（圖／記者林明瑋攝、品牌提供）

瑞莎即便工作忙也有很多小幸福填滿生活，日前在IG上po出超暖限時動態，照片中是Nika做的、要送給她的花朵，瑞莎寫道：「凌晨12：45回到家了，家人都已經睡了，但桌上有小禮物。」加上愛心和哭哭符號，就知道她的心情。

▲瑞莎母親節 花。（圖／公關照、翻攝瑞莎IG）

▲晚歸的瑞莎回到家看到女兒做的小禮物。（圖／翻攝瑞莎IG）

當了媽之後，老公Mike也都會在母親節送上禮物，最難忘的是第一年過母親節，Mike準備了花和手寫卡片，並想要讓還是嬰兒的Nika把花拿給瑞莎，沒想到Nika一把抓了花就往嘴裡塞，讓新手爸媽瞬間嚇傻。

與花的種種緣分，讓瑞莎接下玫瑰花禮品牌「Flower Flower花的」年度代言人，和Nika一起拍照，嘟著嘴準備親親的畫面又甜又可愛，根本像一大一小兩個公主。瑞莎穿著灰藍色蕾絲洋裝，若隱若現相當性感，Nika則是小女生最愛、淺藍色與蓬蓬紗的芭蕾舞衣，加上橘紅色哥倫比亞玫瑰花，有著一點復古與滿滿的浪漫。

▲瑞莎母親節 花。（圖／公關照、翻攝瑞莎IG）

▲瑞莎母親節 花。（圖／公關照、翻攝瑞莎IG）

▲母女倆準備親親超可愛。

今年母親節，瑞莎打算帶著媽媽和女兒，一起去做指甲、弄頭髮，享受「女人們」的約會，再到海邊烤肉，或是由老公和爸爸掌廚準備大餐。其實無論怎麼過節，家人在一起就是最好的禮物。

關鍵字：

瑞莎, Nika, 母親節, 花的
fashion.net

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