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青春露下殺6折快搶！3788元超低價　再學3步驟保養，肌膚最嫩就是妳

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▲青春露3步驟保養法　懂用才有美肌。（圖／翻攝IG）

▲青春露的美肌效果讓用過的人都「回不去」。（圖／翻攝IG@sooyoungchoi）

編輯／Helen L

SK-II 青春露是超經典保養品之一，因為蘊含90%的Pitera，能幫助肌膚回復最佳狀態，不僅廣告、代言人的力量，加上口耳相傳，才能熱賣35年還繼續賣，百貨公司各種檔期都是囤貨好時機，如果錯過母親節優惠，購物平台「Her和她」這波一定要跟上，230ml原價6250元，直接打6折下殺3788元，如果原本就是粉絲當然要衝，如果沒用過也該試試。

買了青春露，更要懂得怎麼用，想靠青春露養出絕美光澤肌，首先你得先認識它的屬性，並搭配正確使用方法，尤其專屬的「保養3步驟」一定要學，讓護膚效果發揮到最大。

▼▼限量超特價，點圖搶▼▼

▲Her SKII青春露。（圖／翻攝SKII IG、FB）

▲SK-II 青春露，230ml，原價6,250元，限量30瓶特價3,788元。點我購買。

▲Her SKII青春露。（圖／翻攝SKII IG、FB）

▲SK-II 青春露的地位無庸置疑。（圖／翻攝SKII FB）

因為液態質地，讓很多人都會誤以為青春露是化妝水，卸妝清潔後就隨便拍上臉，但其實SK-II青春露是蘊含90%以上天然酵母萃取成份Piteratw的液態精華液，要使用在化妝水後、乳液／乳霜前，且建議搭配化妝棉使用，輕擦的同時可幫助帶走肌膚老廢角質，再輕拍幫助吸收。

▲青春露3步驟保養法　懂用才有美肌。（圖／翻攝IG）

▲日本女神綾瀨遙長期愛用青春露，更搭配經典3步驟養出透亮凍齡美肌。（圖／翻攝IG@aaa_bbb.03）

青春露還有一套經典的保養3步驟：「一擦、二拍、三濕敷」，像是金馬影后李心潔、綾瀨遙都是這套標準用法的模範好學生，難怪她們肌膚狀態都這麼好，透亮細緻的讓人看不出年齡。所以想讓肌膚細滑、散發晶瑩剔透光澤，除了擁有一罐青春露，你還需要搭配這套青春露3步驟，試過了你也會愛上。

Step 1：一擦

以青春露沾濕化妝棉約50元硬幣大小，由下往上，順著肌膚紋理輕輕擦拭全臉肌膚，可幫助柔軟角質，幫助後續保養吸收。

Step 2：二拍

可使用剛剛擦拭全臉的化妝棉背面，或是另取一張化妝棉沾取一元硬幣大小的青春露用量，跟隨脈搏的頻率輕拍全臉肌膚，幫助精華滲透。

Step 3：三濕敷

另取一張化妝棉，沾濕青春露後將化妝棉撕成兩片，濕敷在臉部較乾燥的部分，幫助集中護理與修護，強化肌膚保濕屏障力。

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▲青春露3步驟保養法　懂用才有美肌。（圖／翻攝IG）

▲SK-II 青春露，230ml，原價6,250元，限量30瓶特價3,788元。點我購買。 

關鍵字：

Her, Her和她, SKII, 青春露
fashion.net

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