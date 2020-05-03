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星巴克5月首發買一送一來了！　「限定2天」到店外帶現賺一杯

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▲▼星巴克,星巴克咖啡,星巴克買一送一。（圖／記者許力方攝）

▲星巴克5月推出外帶買一送一優惠。（圖／記者許力方攝、翻攝官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

5月份勞動節連假剛結束，星巴克便祭出首發買一送一優惠，5／4與5／5限定2天，從上午11點起至晚上8點時段，針對購買外帶飲品的消費者，以原價購買2杯相同容量、風味、冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。為準備在開工第一天的上班族投出小確幸。

雖然台灣近期有數天都出現零確診消息，然而餐飲方面的消費動能仍未完全恢復，4月份許多連鎖咖啡包括伯朗咖啡館、路易莎咖啡與cama cafe都推出外帶或寄杯優惠活動，星巴克也將在5月搶下首發促銷，針對5／4與5／5共2天，特定時間推外帶買一送一。

▲▼ 星巴克買一送一 。（圖／取自官方粉絲團）

要注意的是，該活動僅適用到店外帶，並不適用於車道服務、外送外賣及預訂服務。且每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，也不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。此外機場管制區內門市及洄瀾、花蓮和平門市，不提供此優惠。

伯朗咖啡館在5月也推出「分享日」飲品買一送一方案，限定5／4、5／10、5／11、5／18、5／25特定門市舉辦全時段全飲品買一送一，可不限飲品口味，結帳時以價高者計。

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星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 勞動節, 連假, 肺炎, 疫情, 外帶
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