凱特母女愛Zara　夏綠蒂公主穿1000元洋裝過生日

▲夏綠蒂公主5歲生日照展現優雅氣質。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）



記者陳雅韻／台北報導

快時尚也能穿出好質感！英國小公主夏綠蒂做了最佳示範，王室日前發布她5歲的生日照，她穿著約1000元Zara黑白千鳥紋洋裝，拎著自家首座的義大利麵食物袋，分送食物給社區被隔離的長者，她與媽媽凱特都是平價時尚的擁護者，凱特曾穿約380元Zara上衣搭530元的Mango褲子出席活動。

▲凱特曾穿約380元的Zara上衣搭約530元的Mango長褲出席活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲夏綠蒂公主提著食物袋分送給社區長者。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）



凱特為3個兒女打理服裝，不追求高價精品，以好氣質、容易活動且舒服的童裝為主，長子喬治王子的衣服常傳給么兒路易王子展現環保時尚，夏綠蒂公主則以印花洋裝為主，例如一家人日前現身BBC《The Big Night In》節目響應「為醫護鼓掌」，她即穿約2000元的義大利品牌Malvi & Co花卉洋裝亮相。

▲夏綠蒂公主穿著約2000元的Malvi & Co花卉洋裝拍手為醫療人員打氣。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

而這回英國王室發布的夏綠蒂公主新照，由凱特親自掌鏡，不僅拍小公主親自發送食物袋的可愛舉止，也捕捉她低頭沉思與凝視鏡頭的沉靜模樣，她身上過季的千鳥紋洋裝有兩片荷葉邊小圓領裝飾，完美襯托好氣質。

▲夏綠蒂公主穿著約1000元的Zara黑白千鳥紋洋裝。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）