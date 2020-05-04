70歲王薇薇超狂身材宛如少女！逆天長腿、零贅肉養成方法揭曉

▲華裔設計師Vera Wang王薇薇邁入70歲依舊保有超模身材引發熱議 。（圖／翻攝自王薇薇IG）

記者鮑璿安／台北報導

知名華裔設計師Vera Wang（王薇薇）被譽為「婚紗女王」，40歲之後創立個人婚紗品牌名揚全球；然而從外表上卻完全看不出王薇薇今年（2020）已經邁入70歲，她和一般年輕女孩一樣熱愛穿高跟鞋、擁有纖細長腿和魔鬼身材順勢引發熱議。

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▲海內外藝人包括劉詩詩、海莉（Hailey Bieber）都換上Vera Wang婚紗出嫁 。（圖／翻攝自王薇薇IG）

70歲設計師Vera Wang（王薇薇）親手闖出婚紗帝國，打破了舊式婚紗的繁複和華麗，以簡約設計深受華人圈女星喜愛，包括劉嘉玲、劉詩詩、徐若瑄等紛紛穿上她的嫁衣，作家亦舒筆下，「搖一個電話到紐約王薇薇處訂婚紗」一語道破火紅程度，連好萊塢都趨之若鶩。

▲王薇薇從小學習芭蕾以及溜冰，70歲仍堅持每天鍛煉維持完美體態 。（圖／翻攝自王薇薇IG）

不光如此，王薇薇連身材都造成轟動，日前她在IG上PO文寫下：「誰說在家不能打扮？」，畫面中王薇薇坐在躺椅上隨興擺拍，穿著鮮艷螢光綠外套搭配極短熱褲，順勢露出筆直纖細的長腿，令人驚艷的是王薇薇70歲卻保有一頭烏黑秀髮，身材勻稱毫無一絲贅肉更讓年輕女孩自嘆不如。

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其實王薇薇對於身材要求相當嚴格，她從小學習芭蕾以及溜冰更拿過青少年花滑冠軍，並且堅持每日鍛煉來維持纖瘦體態，王薇薇更曾透露養顏秘訣是保持充足睡眠，就如她所說：「困住一個女人的從來不是年齡。」也令網友紛紛熱議：「我17歲時也沒這個身材」、「所有女人的夢想」、「腿太狂了。」

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