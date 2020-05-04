fb ig video ETtoday search mobile

2020新錶／不怕VIP縮手　江詩丹頓照樣端超複雜錶秀實力

>

▲▼Vacheron Constantin & Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠系列的超卓複雜追針計時Tempo腕錶，未定價。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

突如其來的新冠肺炎疫情擾亂的名錶品牌發表新作的進度，多數品牌選擇「留一手」，等待疫情退去、經濟轉好的好時機再發表，但江詩丹頓（Vacheron Constantin）在日常容易配搭的系列、工藝錶款、高端複雜功能錶依然精銳盡出，直接端出集合24項複雜功能的閣樓工匠雙追針計時Tempo腕錶，被錶迷讚「誠意十足」！

▲▼Vacheron Constantin & Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓超卓複雜追針計時Tempo腕錶的錶背為陀飛輪與天文功能顯示。
 

出自江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠系列的超卓複雜追針計時Tempo腕錶，搭載全新機芯，採雙面設計秀多達24項複雜功能，錶盤正面集合了時間顯示、計時和萬年曆功能，翻轉至背面則呈現了天文功能如太陽時、時間等式、日出和日落時間、晝夜時長、月齡和月相顯示，以及陀飛輪裝置，此錶款同時具三問報時功能，由倫敦著名的「艾比路錄音室」（Abbey Road Studios）錄下原版聲音記錄，提供專屬認證證書；錶款同時配備可拆下可翻轉的錶帶，錶主想戴哪一面隨時變換都行。

▲▼Vacheron Constantin & Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲羅杰杜彼Excalibur Diabolus in Machina三問腕錶，18,375,000元。（圖／羅杰杜彼提供）

Roger Dubuis（羅杰杜彼）今年也挑戰高複雜功能，打造Excalibur Diabolus in Machina三問陀飛輪腕錶，讓藏家有視聽雙享受之感，身價高達18,375,000元。視覺賞玩的趣味除了招牌的飛行陀飛輪裝置，新鮮設計是11時位置設有刻有「Hours、Quarters、Minutes（時、刻、分）」的圓盤，當三問報時功能被啟動時，圓盤會對應展動指出正在報時的時間單位。

聽覺享受則是三問報時的清脆聲響，羅杰杜彼採用被稱為「魔鬼音程（Diabolus in Musica）」的C調和降G調兩種相距三全音的鳴聲，為確保此複雜錶款運作無誤，報時按鈕設有「All or Nothing」保護裝置，唯有完全按下按鈕三問功能才會被啟動，此外，3時與4時之間則是錶款的安全裝置，標註W代表手動上鍊，S字樣為時間設定，讓錶主了解腕錶狀態，避免在報時運作時調校腕錶而損害機芯。

►2020新錶／W＆W錶展今晚上線　看看哪只沛納海保固70年！

►2020新錶／卡地亞經典Pasha改版　坦克錶變斜了

關鍵字：

2020新錶, 江詩丹頓, Vacheron Constantin, Roger Dubuis, 羅杰杜彼
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

ET Fashion

推薦閱讀

凱特母女愛Zara　夏綠蒂公主穿1000元洋裝過生日

凱特母女愛Zara　夏綠蒂公主穿1000元洋裝過生日

SEIKO聯手皇后合唱團的吉他手　錶面盤竟是木紋感、琴箱變錶盒

SEIKO聯手皇后合唱團的吉他手　錶面盤竟是木紋感、琴箱變錶盒

亮･珠寶／經典設計寵媽咪　高CP值珍珠項鍊送進心坎裡

亮･珠寶／經典設計寵媽咪　高CP值珍珠項鍊送進心坎裡

侯佩岑戴寶格麗經典項鍊　括弧圖紋來自羅馬地磚接縫 送手錶讓媽媽超嗨！Swatch讚她超級英雄、Garmin內建功能跟著做瑜伽 星巴克5月首發買一送一來了！　「限定2天」到店外帶現賺一杯 吃半半炸雞、辣年糕不用花大錢！全台10間平價韓式餐廳　最便宜200元有找 娶到賺到！佛系女友3大優點「有吃的就消氣」網狂點頭 太積極追求有異狀？ 4種徵兆告訴你「對方不OK」 瘦側腰、消除下腹部贅肉！每天必練4組運動，在家躺著就能做

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面