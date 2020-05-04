2020新錶／不怕VIP縮手　江詩丹頓照樣端超複雜錶秀實力

▲江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠系列的超卓複雜追針計時Tempo腕錶，未定價。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

突如其來的新冠肺炎疫情擾亂的名錶品牌發表新作的進度，多數品牌選擇「留一手」，等待疫情退去、經濟轉好的好時機再發表，但江詩丹頓（Vacheron Constantin）在日常容易配搭的系列、工藝錶款、高端複雜功能錶依然精銳盡出，直接端出集合24項複雜功能的閣樓工匠雙追針計時Tempo腕錶，被錶迷讚「誠意十足」！

▲江詩丹頓超卓複雜追針計時Tempo腕錶的錶背為陀飛輪與天文功能顯示。



出自江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠系列的超卓複雜追針計時Tempo腕錶，搭載全新機芯，採雙面設計秀多達24項複雜功能，錶盤正面集合了時間顯示、計時和萬年曆功能，翻轉至背面則呈現了天文功能如太陽時、時間等式、日出和日落時間、晝夜時長、月齡和月相顯示，以及陀飛輪裝置，此錶款同時具三問報時功能，由倫敦著名的「艾比路錄音室」（Abbey Road Studios）錄下原版聲音記錄，提供專屬認證證書；錶款同時配備可拆下可翻轉的錶帶，錶主想戴哪一面隨時變換都行。

▲羅杰杜彼Excalibur Diabolus in Machina三問腕錶，18,375,000元。（圖／羅杰杜彼提供）

Roger Dubuis（羅杰杜彼）今年也挑戰高複雜功能，打造Excalibur Diabolus in Machina三問陀飛輪腕錶，讓藏家有視聽雙享受之感，身價高達18,375,000元。視覺賞玩的趣味除了招牌的飛行陀飛輪裝置，新鮮設計是11時位置設有刻有「Hours、Quarters、Minutes（時、刻、分）」的圓盤，當三問報時功能被啟動時，圓盤會對應展動指出正在報時的時間單位。

聽覺享受則是三問報時的清脆聲響，羅杰杜彼採用被稱為「魔鬼音程（Diabolus in Musica）」的C調和降G調兩種相距三全音的鳴聲，為確保此複雜錶款運作無誤，報時按鈕設有「All or Nothing」保護裝置，唯有完全按下按鈕三問功能才會被啟動，此外，3時與4時之間則是錶款的安全裝置，標註W代表手動上鍊，S字樣為時間設定，讓錶主了解腕錶狀態，避免在報時運作時調校腕錶而損害機芯。

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