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經典不敗「3」系列歸來！New Balance 327春夏配色，即將洗版IG

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編輯／Duke

從與thisisneverthat聯名再到和WTAPS的合作，New Balance（NB）總是能帶給粉絲驚喜，如今品牌更宣布讓旗下經典的320鞋款重生，推出延續其風格的327鞋款，並帶來包括經典灰色在內的3款春夏配色，以讓美式復古佔領各大社群版面。

New Balance 320跑鞋在1976年發售，曾經為長跑選手Tom Fleming所著用的鞋款，設計以大「N」標誌、尼龍以及麂皮出名。透過這次的重塑，New balance 327有著更加巨大的「N」標誌、EVA泡棉中底以及升級過的麂皮與尼龍材質。配色方面除了品牌經典的灰色以外，還替男性朋友迎來橘、黃、藍拼接而成的搶眼色調；女性朋友則有專屬的黑粉配色可以選擇。

▲New Balance 327。（圖／翻攝自New Balance）

▲New Balance 327。（圖／翻攝自New Balance）

▲New Balance 327。（圖／翻攝自New Balance）

▲New Balance 327延續麂皮與尼龍材質，並加入更巨大的N標誌與EVA泡棉中底。（圖／翻攝自New Balance）

▲New Balance 327。（圖／翻攝自New Balance）

▲New Balance 327。（圖／翻攝自New Balance）

▲不僅推出經典灰，還替迎來橘、黃、藍拼接而成的搶眼色調。（圖／翻攝自New Balance）

▲New Balance 327。（圖／翻攝自New Balance）

▲另有推出女性專屬的黑粉色調。（圖／翻攝自New Balance）

擁有高度討論的New Balance 327系列，即將在5／9於台灣各大指定店點通路限量販售，男款定價美金110元（約台幣3,300元）、女款定價美金90元（約台幣2,700元）。

此外，有著「最適合搭配工裝的球鞋」稱號的WTAPS X New Balance 992，日前正式發售後，其轉售價格一路飆漲，目前平均售價已經超過台幣3萬元，並持續上漲中，但仍然有工裝迷不惜花費巨資也要將這雙鞋買到手，可見該鞋款在粉絲眼中的地位有多麼崇高。

►WTAPSＸNB M992高清美圖曝　網友封「最適合搭配工裝的球鞋」

►正版Jordan勝訴後！New Balance告贏New Barlun，獲賠4644萬

關鍵字：

thisisneverthat, WTAPS, NewBalance, 320, 327, 工裝, 992
fashion.net

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