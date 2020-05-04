聶永真操刀「第15任總統就職紀念郵票」沒有元首照！花火、燈塔好現代

▲聶永真公開台灣第15任總統紀念郵票設計。（圖／翻攝聶永真臉書，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著台灣第15任正副元首即將就職，近期許多紀念商品也紛紛推出，設計師聶永真也在Facebook上公開就職紀念郵票設計，其四枚郵票圖案以點、線、面、漸層等元素構成，傳遞綻放、民主、就位及方向4種意涵，另在小全張以清新自然的風格呈現「日常」，呼應台灣深入人心的民主價值。

繼14任就職紀念郵票後，聶永真再次為台灣第15任總統紀念郵票操刀，相較於上次以幾何像素與線條設計，延續以往去元首權威化圖像的風格，這次以花火、郵筒、即將進洞的球以及澎湖目斗嶼燈塔的意象，來表達4種不同意涵，呈現出當代藝術的數位美學。

郵票第一枚 綻放Blossom

用選票見證民主的盛開，用行動點燃自由的花火。台灣正以多元價值的實踐，譜寫屬於自己的能見度。



郵票第二枚 民主Democracy

你的聲音不會消失、你的想法確保被看見。總統府的大門通道化作郵筒，溝通是我們的生活，對話沒有距離。

郵票第三枚 就位Ready

在台灣，我們做好準備，在自己的工作崗位善盡職責，用專業與堅持，取下一場場深耕的勝利。



郵票第四枚 方向Course

迷霧之後有天晴，遠方總有燈火指引我們返家的路不遠；我們或走在不同的道路上，卻朝著相同的方向前進。

而另外的小全張則以「朗晴Brightness」為主題，透過攝影師 Kris Kang 清新風格見長的鏡頭，無距離呈現生活在同一片土地上總統及副總統的日常，換上白衣站在藍天下的蔡英文總統與賴清德準副總統，望向同一個方向，呈現堅定與無距離的氛圍。

此項設計在網路公開後，引發不少網友好評，有網友留言表示「沒有元首的臉，100分」、「真心想收藏」、「都想集郵了」。

中華郵政本次規劃紀念郵票1套4枚，面值分別為8元及15元各2枚；小全張1張（面值35元），訂於5月20日總統副總統就職日發行。此外配合郵票發行，特別印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡各1批，提前於5／18發售；另製作預銷首日戳套票封、小全張封及郵摺2款於郵票發行當日供售。