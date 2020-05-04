fb ig video ETtoday search mobile

聶永真操刀「第15任總統就職紀念郵票」沒有元首照！花火、燈塔好現代

>

▲聶永真公開台灣第15任總統紀念郵票設計。（圖／翻攝聶永真臉書）

▲聶永真公開台灣第15任總統紀念郵票設計。（圖／翻攝聶永真臉書，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著台灣第15任正副元首即將就職，近期許多紀念商品也紛紛推出，設計師聶永真也在Facebook上公開就職紀念郵票設計，其四枚郵票圖案以點、線、面、漸層等元素構成，傳遞綻放、民主、就位及方向4種意涵，另在小全張以清新自然的風格呈現「日常」，呼應台灣深入人心的民主價值。

繼14任就職紀念郵票後，聶永真再次為台灣第15任總統紀念郵票操刀，相較於上次以幾何像素與線條設計，延續以往去元首權威化圖像的風格，這次以花火、郵筒、即將進洞的球以及澎湖目斗嶼燈塔的意象，來表達4種不同意涵，呈現出當代藝術的數位美學。

▲聶永真公開台灣第15任總統紀念郵票設計。（圖／翻攝聶永真臉書）

郵票第一枚　綻放Blossom
用選票見證民主的盛開，用行動點燃自由的花火。台灣正以多元價值的實踐，譜寫屬於自己的能見度。

郵票第二枚　民主Democracy
你的聲音不會消失、你的想法確保被看見。總統府的大門通道化作郵筒，溝通是我們的生活，對話沒有距離。

郵票第三枚　就位Ready
在台灣，我們做好準備，在自己的工作崗位善盡職責，用專業與堅持，取下一場場深耕的勝利。

郵票第四枚　方向Course
迷霧之後有天晴，遠方總有燈火指引我們返家的路不遠；我們或走在不同的道路上，卻朝著相同的方向前進。

而另外的小全張則以「朗晴Brightness」為主題，透過攝影師 Kris Kang 清新風格見長的鏡頭，無距離呈現生活在同一片土地上總統及副總統的日常，換上白衣站在藍天下的蔡英文總統與賴清德準副總統，望向同一個方向，呈現堅定與無距離的氛圍。

▲聶永真公開台灣第15任總統紀念郵票設計。（圖／翻攝聶永真臉書）

▲聶永真公開台灣第15任總統紀念郵票設計。（圖／翻攝聶永真臉書）

此項設計在網路公開後，引發不少網友好評，有網友留言表示「沒有元首的臉，100分」、「真心想收藏」、「都想集郵了」。

中華郵政本次規劃紀念郵票1套4枚，面值分別為8元及15元各2枚；小全張1張（面值35元），訂於5月20日總統副總統就職日發行。此外配合郵票發行，特別印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡各1批，提前於5／18發售；另製作預銷首日戳套票封、小全張封及郵摺2款於郵票發行當日供售。

▲聶永真公開台灣第15任總統紀念郵票設計。（圖／翻攝聶永真臉書）

▲聶永真公開台灣第15任總統紀念郵票設計。（圖／翻攝聶永真臉書）

關鍵字：

總統就職, 紀念郵票, 設計, 聶永真, 台灣, 中華郵政
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

瑞莎3歲女兒搶穿4萬元MANOLO BLAHNIK高跟鞋

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

5雙「小白鞋」橫掃全球時尚圈　不敗經典款10年後繼續穿

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

侯佩岑在家背4.7萬7元Chloe包　釣出梁詠琪喊女神

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

GA「黑管唇釉」搶先全球首賣！#101溫柔奶茶色必收

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

吳卓源、李玉璽帶逛PRADA叢林風快閃店　檸檬黃夯包超欠敗

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

J’adore香氛添新成員！髮香噴霧、滾珠瓶報到

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

「米其林起司蛋糕」食譜公開沒道理不跟！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

CITIZEN強悍設計吸引戶外好手　上山下海安啦！

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克5月首發買一送一來了！　「限定2天」到店外帶現賺一杯

星巴克5月首發買一送一來了！　「限定2天」到店外帶現賺一杯

吃半半炸雞、辣年糕不用花大錢！全台10間平價韓式餐廳　最便宜200元有找

吃半半炸雞、辣年糕不用花大錢！全台10間平價韓式餐廳　最便宜200元有找

70歲王薇薇超狂身材宛如少女！逆天長腿、零贅肉養成方法揭曉

70歲王薇薇超狂身材宛如少女！逆天長腿、零贅肉養成方法揭曉

娶到賺到！佛系女友3大優點「有吃的就消氣」網狂點頭 瘦側腰、消除下腹部贅肉！每天必練4組運動，在家躺著就能做 太積極追求有異狀？ 4種徵兆告訴你「對方不OK」 Lisa把大家驚呆的20吋細腰　公開「健身菜單」4動作，做完超有感 永遠覺得少個包？4個日常必備黑色包型　出遊、逛街怎麼配都好看 懶人必看！日常超簡單「5招」，讓你瘦成女團美腿 奧斯塔羅12星座一周運勢0504-0510　牡羊各方面都強、射手工作突發狀況多

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面