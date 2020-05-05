古力娜扎「透視花朵裝」真實身材曝光！S曲線駕馭雲霧紫仙氣狂冒

▲大陸女星古力娜扎以Marchesa 半透視暈染「花朵裝」出鏡， 美出新高度。（圖／翻攝自微博古力娜扎）

記者鮑璿安／台北報導

女星古力娜扎仙氣形象深入人心，日前登上大陸五一節晚會節目，以英國品牌Marchesa 半透視的暈染「花朵裝」出鏡，溫柔剪裁伴隨白皙肌膚發揮至極，再配上精緻臉蛋更是美出新高度，順勢引發網友熱議。

▲古力娜扎仿佛花仙子，裙裝透視斜肩設計增添不少仙氣 。（圖／翻攝自微博古力娜扎）

古力娜扎擁有新疆身份，純天然的深邃五官吸引大批粉絲，近日由於疫情影響鮮少公開曝光，直至大陸五一節晚會古力娜扎才低調復工，她換上英國品牌Marchesa 2019春夏系列「花朵裝」登台，盤起一頭長髮露出纖細鎖骨，妝容清淡之餘臉蛋仍是精緻。

長裙的一大亮點就屬仿佛暈染效果的夢幻紫裝點所有，以透視斜肩設計增添不少仙氣，再運用層層堆疊的裙襬收尾，整體造型優雅不失氣勢，伴隨古力娜扎的白皙肌膚得到巧妙發揮，身材勻稱更是毫無缺點，令S曲線呼之欲出。

▲古力娜扎以Philosophy黑白連衣裙出鏡打造不同風格 。（圖／翻攝自微博古力娜扎）

換個造型，日前古力娜扎才以Philosophy黑白連衣裙出鏡，同樣是平口設計卻展現截然不同的風格，尤其荷葉邊與蕾絲打造出逆齡氣質，搭配腰間的波點蝴蝶結綁帶讓螞蟻腰顯現，古力娜扎也大方秀出筆直美腿，不論何種造型都備受粉絲肯定。

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