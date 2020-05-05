fb ig video ETtoday search mobile

古力娜扎「透視花朵裝」真實身材曝光！S曲線駕馭雲霧紫仙氣狂冒

>

▲古力娜扎 。（圖／翻攝自微博古力娜扎）

▲大陸女星古力娜扎以Marchesa 半透視暈染「花朵裝」出鏡， 美出新高度。（圖／翻攝自微博古力娜扎）

記者鮑璿安／台北報導

女星古力娜扎仙氣形象深入人心，日前登上大陸五一節晚會節目，以英國品牌Marchesa 半透視的暈染「花朵裝」出鏡，溫柔剪裁伴隨白皙肌膚發揮至極，再配上精緻臉蛋更是美出新高度，順勢引發網友熱議。

▲古力娜扎 。（圖／翻攝自微博古力娜扎）

▲古力娜扎 。（圖／翻攝自微博古力娜扎）

▲古力娜扎仿佛花仙子，裙裝透視斜肩設計增添不少仙氣 。（圖／翻攝自微博古力娜扎）

古力娜扎擁有新疆身份，純天然的深邃五官吸引大批粉絲，近日由於疫情影響鮮少公開曝光，直至大陸五一節晚會古力娜扎才低調復工，她換上英國品牌Marchesa  2019春夏系列「花朵裝」登台，盤起一頭長髮露出纖細鎖骨，妝容清淡之餘臉蛋仍是精緻。

長裙的一大亮點就屬仿佛暈染效果的夢幻紫裝點所有，以透視斜肩設計增添不少仙氣，再運用層層堆疊的裙襬收尾，整體造型優雅不失氣勢，伴隨古力娜扎的白皙肌膚得到巧妙發揮，身材勻稱更是毫無缺點，令S曲線呼之欲出。

▲古力娜扎 。（圖／翻攝自微博古力娜扎）

▲古力娜扎 。（圖／翻攝自微博古力娜扎）

▲古力娜扎以Philosophy黑白連衣裙出鏡打造不同風格 。（圖／翻攝自微博古力娜扎）

換個造型，日前古力娜扎才以Philosophy黑白連衣裙出鏡，同樣是平口設計卻展現截然不同的風格，尤其荷葉邊與蕾絲打造出逆齡氣質，搭配腰間的波點蝴蝶結綁帶讓螞蟻腰顯現，古力娜扎也大方秀出筆直美腿，不論何種造型都備受粉絲肯定。

►70歲王薇薇超狂身材宛如少女！逆天長腿、零贅肉養成方法揭曉

►朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛「兩樣」甜笑融化粉絲

關鍵字：

女星, 古力娜扎, 大陸, Marchesa , Philosophy, 新疆
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

侯佩岑戴寶格麗經典項鍊　括弧圖紋來自羅馬地磚接縫

侯佩岑戴寶格麗經典項鍊　括弧圖紋來自羅馬地磚接縫

海綿寶寶、蠟筆小新攻佔夏日衣櫃　卡通聯名系列越欠揍越可愛

海綿寶寶、蠟筆小新攻佔夏日衣櫃　卡通聯名系列越欠揍越可愛

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克5月首發買一送一來了！　「限定2天」到店外帶現賺一杯

星巴克5月首發買一送一來了！　「限定2天」到店外帶現賺一杯

70歲王薇薇超狂身材宛如少女！逆天長腿、零贅肉養成方法揭曉

70歲王薇薇超狂身材宛如少女！逆天長腿、零贅肉養成方法揭曉

娶到賺到！佛系女友3大優點「有吃的就消氣」網狂點頭

娶到賺到！佛系女友3大優點「有吃的就消氣」網狂點頭

說「吃不胖」真的不是在炫耀！只有瘦子才懂的5個煩惱 吃半半炸雞、辣年糕不用花大錢！全台10間平價韓式餐廳　最便宜200元有找 Lisa把大家驚呆的20吋細腰　公開「健身菜單」4動作，做完超有感 「化妝水5招」超實用！冰鎮、濕敷　跟粗糙暗沉說掰掰 凱特母女愛Zara　夏綠蒂公主穿1000元洋裝過生日 女神IU也在瘋！一招改善垂臉，連下半身水腫都不見了 居家降溫簡單5撇步　不開冷氣也能有好眠

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面