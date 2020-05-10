「自嘲是自癒的過程」　鍾欣凌褪去角色光環最真實的美貌　

不是典型美女又如何？

我的美，我知道。

Wazaiii 要帶你發掘屬於自己的美，探尋美的多樣性。

因為女人的美，不只一種樣子。

跟誰在一起，真的很重要，因為和什麼樣的人在一起，你就會是什麼樣子。與智者在一起，會聰慧升級；與高人為伍，會不同凡響；與鍾欣凌這樣的姐姐相處，你的世界將因此豁然開朗。

她，是我們耳熟能詳的大明星，更是許多人歡笑的來源，彷彿只要她一現身，所有氣場、磁場便充滿快樂因子，除了帶給人們開心的果子外，你可能不知道，她的美，是如此漂亮。

「我喜歡我的樣子。我覺得自己很典型啊！」

這次，Wazaiii 很榮幸邀請鍾欣凌與我們分享她對「美」的定義，她是否曾為了迎合主流審美觀而改變自己？是否曾對自己的外型感到不自信？身為藝人，經常被眾人放大檢視，她如何面對這些標籤、評語？接著，Wazaiii 編輯部將帶你走進鍾欣凌的心，看見褪去角色後，她最純粹的模樣。

弱點化作優勢，優勢轉化成特色

「是否曾因外型有過不愉快的經驗？你如何調適心情？」

『高中參加聯誼活動，與素未謀面的男生相約，當時心情非常興奮、期待，我還問乾哥：「現在減肥來得及嗎？」他果斷表示：「一定來不及！」見面之後，那個男生嚇了一跳，表情瞬間融化，因為我跟他想像中不一樣，留下一句：「我們之後再見吧！」便匆匆離開。

當時的我非常受傷，雖然表面用開玩笑的方式帶過，但回家卻開始大哭。我處理低潮的方法是「大哭一場」，遇到傷心事，日子還是得過下去，難過完以後，重新站起來，繼續面對。』

「藝人經常被眾人放大檢視，你是否曾為了迎合大眾口味而改變自己？」

『過去曾嘗試許多不健康的減肥方法，比如吃代餐、減肥藥等等，雖然體重成功下滑，但當我不再繼續服用藥物，便開始復胖，甚至出現頭暈等不適的症狀。我很沮喪，覺得自己再怎麼努力都無法達到大家的期待，以及自己想要的樣子。

進演藝圈之後，我得到了很多鼓勵，原本以為身材會是弱點，沒想到卻成了我的特色。當別人記不住名字時，我會說：「叫我粉紅豬吧！」某次，一位騎著腳踏車的阿伯對我說：「妳就是那隻豬？（台語）」我沒有生氣，反而很高興有人認識我。除此之外，也有很多人稱讚：「胖胖的很可愛呀！」於是，我慢慢找到自己的特色、喜歡自己的樣子，以及別人喜歡我的原因。』

「從影以來，是否曾因身材導致戲路被設限？」

『大學時（就讀台北藝術大學戲劇系），最常接觸的角色是「恐龍」，因為身材的關係，只要穿上衣服，把臉畫成綠色就很傳神，當時還被老師稱讚：「鍾欣凌你好棒喔！不用做什麼就演得很好。」除此之外，也經常飾演「奶媽」、「褓母」等角色，因此學會了織毛衣。

踏入演藝圈之後，要不演「女主角的姐姐」，要不演「閨蜜」，慢慢到現在，開始演「媽媽」、「婆婆」等角色。近來，台灣戲劇不再以俊男美女的故事為主，角色包容性越來越大，每一個人都可以是故事的主角，我很感謝台灣演藝圈的努力，讓每一個人都有機會被看見。』

「心態」決定一切

「一路以來，你看待自信和魅力等面向，有什麼心態上的轉折？這中間有什麼轉捩點嗎？」

『趙自強（強哥）的兒童舞台劇《你不知道的白雪公主》帶給我很多啟發。讀過、聽過《白雪公主》的人都知道，吃下毒蘋果的白雪公主是被白馬王子吻醒的，還有七個小矮人陪伴她，但這齣舞台劇用不一樣的視角看故事。強哥改變一個小環節，加上一名叫做「煤球」的人物，她，是白雪公主最好的朋友，不漂亮、身心有障礙，總是無法將事情做好。當白雪公主遇到危險時，煤球求魔鏡：「我要救公主！」魔鏡問：「全世界的人都忘記妳，願意嗎？」雖然煤球害怕被所愛的將軍遺忘，但她仍吃下了毒蘋果，於是，全世界的人忘記她，後來的故事也沒有煤球這個人。

這個故事想鼓勵觀眾，公主、王子、皇后不見得是世上最美麗、勇敢的人，最值得敬重的人，是有愛、勇於付出、奉獻的人，強哥希望藉此傳達，就算不是社會上的佼佼者，我們依然能抱著一顆善良的心，快樂生活，小人物也可以擁有夢想與堅持。

因為飾演「煤球」這個角色，讓我了解，即使被很多人看不起，眾人的眼光不同意你，仍要相信自己做的事情，帶著一顆良善的心，以愛為出發點，如強哥所說：「人不因平凡而渺小，人因為愛而偉大。」』

「你認為演員被貼上『諧星』的標籤，是阻力？還是助力？」

『我覺得心態很重要。在我心目中，「諧星」是難以達到的境界，演喜劇很難，悲劇亦是。略微不同的是，悲劇的角色只要進入他人設定的情境，很容易找到情緒，然而，喜劇多0.1秒、少0.1秒，多用力一點、少用力一點，都會相差甚遠，演喜劇，是非常嚴肅的，舉凡國修老師、周星馳、志村健，他們無論在詮釋角色抑或面對生活，皆十分小心謹慎。所以當有人說我是「諧星」時，會感到相當榮幸，畢竟要帶給大家歡樂，著時不容易，甚至很難。

當然，還是會有人視「諧星」為微不足道的角色，這就是看待事情眼光的不同。』

主流？非主流？女人不該被設限

「你認為有所謂的『主流美』嗎？」

『還是有。當我看到很多漂亮、纖細的、乾淨的女生，還是覺得她們很美。』

「你對『非主流美』有什麼看法？」

『我很感謝 Wazaiii 做了這個主題。我覺得每個人都要有自己的樣子，在那個年紀、那個位置，做好自己該做的事，意思是，當你把角色做好，就可以天馬行空並游刃有餘的做事。不要把自己在這個年紀該做的事情、該揮灑的青春，該有的優雅，該有的知性，抑或感性丟掉，別把自己限制住。無論你認為自己是主流，還是非主流，每一個女生都不應該被設限。』

「現在醫學美容日益發達，你贊成年輕時就去接受這樣的嘗試嗎？」

『如果這會讓你感到更加舒服自在且快樂，就去做，沒關係。但很多時候，人們會盲目追求外在，可能別人覺得妳很漂亮，妳卻覺得自己好醜，所以我認為做決定之前，請先好好面對自己，想清楚、能對自己負責、經濟狀況許可，也跟家人溝通好，再行動。

但我還是要老生常談一句，內在遠比外在重要，所以我經常跟孩子們說，要把書讀好。很多人問：「想進入演藝圈是不是從小就得開始訓練表演？」我會說：「沒有，你先把書念好。」因為美、知識與感受，都是由內而外散發出來的。』

「很多女孩不知道該如何強化『內在美』，你會給予什麼建議？」

『我覺得讀書很重要，不是一定要拿博士學歷，但仍要具備基本知識、應對進退的能力，才有辦法知道自己要什麼、怎麼與他人溝通，並用更開闊的視野欣賞世界。以前的我，鮮少閱讀，大學後，教授建議我們多看課外書，我才發現可以從中汲取經驗，別人花五年、十年寫的內容，我們只要花一星期就可以走一遭他們的世界，是多麽可貴的事。

之前讀過一篇文章，內容説，現在的人以愛之名，鼓勵人們做善事，但如果能再多一點點，就是一門藝術了，比方說「不動聲色的善良」，意思是，我們做很多事不一定要大張旗鼓，有些時候我們做的事可能會讓人感到難堪，所以我認為將心比心、彼此尊重很重要。』

自嘲，是自癒的過程

「你希望兩個女兒承襲你的哪項特點？」

『孝順！因為我會是最大的受惠者（大笑）。

另外一項，是自嘲。我覺得自嘲不是豁達，而是跳脫嘲諷，讓自己痊癒的能力。其實自嘲包含自卑的情緒在內，但經過練習、調適，我慢慢把它當作一種自癒的過程，也能讓身邊的人感到愉快、輕鬆，對我來說，是一件美好的事。所以我希望我的女兒們也可以擁有這項特質。』

「是什麼讓你感到自卑？」

『身材讓我感到自卑，雖然進入演藝圈之後好一點，當了媽媽後更放鬆，但看到漂亮的女生還是會羨慕，偶爾照鏡子、看自己還是會不自信。除此之外，我不看 Monitor（螢幕），因為看了之後會介意手怎麼那樣擺，我的樣子不好看等等，進而影響表演。可能有人覺得這是在逃避、不喜歡自己的樣子，但這是我的應對方式，對我來說，努力投入角色，就會是漂亮的。反之，如果我在意自己的樣子，又無法進入角色，不但自己不漂亮，角色也處理不當，何苦呢？』

關於「美」這件事

「你心目中美的形象代表是？」

『第一位是張小燕，我覺得她好漂亮，總能駕馭許多怪奇、富有自己特色的東西。第二位是楊貴媚，看過她小時候的照片，非常漂亮，直到現在也是。她是一位「剛剛好」的女人，在該有的年紀，做該有的樣子，不會五十歲勉強自己做三十歲女生做的事，這就是剛剛好。最後一位，陳時中，我覺得他非常有魅力，在自己的位置上，認真做好該做的事，這樣的他，不只帥，還很可愛！

找到自己活著的價值與意義，做好該做的事，認真追逐夢想，那個狀態，就是最美的。』

在 Instagram 查看這則貼文 KKBOX Taiwan（@kkbox_tw）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 6 日 下午 9:17 張貼

▲張小燕，人稱「小燕姐」，為台灣娛樂圈的「綜藝大姐大」，有「綜藝教母」之稱號。出道至今，張小燕已六次獲得電視金鐘獎「綜藝節目主持人獎」、「終身成就獎」（特別貢獻獎）等殊榮。

在 Instagram 查看這則貼文 楊貴媚Yang Kuei-Mei（@kueimeiyang）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 24 日 下午 9:29 張貼

▲楊貴媚，為台灣著名女演員。

▲陳時中，衛生福利部部長，亦為疫情指揮中心指揮官。

後記：

螢幕前的鍾欣凌，是俏皮、可愛、幽默詼諧的女星；褪去角色，訪談時的鍾欣凌，仍帶有一些不確定，我想，即使坐在我面前的她，已經是重拾自信，活出自我的女人，但回首過往，那些探索內在與外在的歷程，多麽不容易。

儘管結婚生子、事業有成，鏡頭前將女人之美詮釋得淋漓盡致，談起過往的經驗，因身材遭受的冷嘲熱諷，鍾欣凌選擇用微笑帶過，但誰知道呢？她的自嘲源自於自卑，要受過幾次傷、經過多少努力、花多少時間，才有辦法輕描淡寫地說出一句：「自嘲是自癒的過程。」

這次，Wazaiii 以「非典型美女」為題，希望藉此告訴讀者，「美」沒有框架，沒有誰能定義他人的模樣，主流、非主流，重要嗎？我想，最重要的是你怎麼看待自己，如何定義自己。皮膚白、身材纖細，是美；築夢踏實、認真生活，是美；擁有一顆善良的心、保有工作的熱情，是美。生活裡，盡是美，Wazaiii 想要告訴你，無論你是誰，都很美。

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Editor / 責任編輯：曹慧妮（@anniefromthesun）、紀思婷（@chimomocst）、劉沐恩（@birdykuo_）

◎Photo Via：INSTAGRAM,陳時中台灣應援首站 Facebook,Anewchen（@chenanew）

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