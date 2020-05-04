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泫雅不只愛十幾萬的香奈兒錶　1800元的卡西歐她也戴

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▲▼ 泫雅 。（圖／翻攝hyunah_aa IG）

▲泫雅時而貴氣，背香奈兒包並搭配香奈兒BOY·FRIEND腕錶。（圖／翻攝hyunah_aa IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星泫雅有「性感小野馬」封號，總不吝惜展露好身材，這回腳套長靴露蜜大腿，一身名牌行頭意外搶鏡，她背香奈兒（CHANEL）紅色包、戴135,000元的BOY·FRIEND腕錶，一身貴氣，不過她也不是非精品不可，平日她可是戴1800元的卡西歐（CASIO）復古錶。

▲▼ 香奈兒 。（圖／翻攝香奈兒官網）

▲香奈兒BOY·FRIEND中型款腕錶，135,000元。（圖／香奈兒提供）
 

泫雅穿搭樣貌多元，很難歸類為某種風格，唯一可確認的是她擅長平價混搭精品，最常出現的精品品牌便是女性的夢幻品牌香奈兒，經常曬出各式包款，近日更入手香奈兒中性風格的BOY·FRIEND腕錶，此款「男友錶」擁有八角形的錶殼線條，配上黑色雕紋面盤，風格中性且展現細緻感。

▲▼ 泫雅 。（圖／翻攝hyunah_aa IG）

▲泫雅穿洋裝搭復古的CASIO腕錶。（圖／翻攝hyunah_aa IG）
 

但泫雅不只戴名錶，卡西歐復古數字型電子錶也是她的新頭好，收藏1800元的LA680WGA-9金色錶款，以數字顯示時間，同時具LED背光顯示、1/100秒計時碼表、每日鬧鈴、全自動月曆、整點報時功能，她戴卡西歐搭配看似淑女的緊身洋裝，這就是不按牌理出牌的泫雅style。

▲▼ CASIO 。（圖/公關照）

▲CASIO LA680WGA-9腕錶，1,800元。（圖／CASIO提供）

關鍵字：

泫雅, CASIO, 卡西歐, 香奈兒, CHANEL
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