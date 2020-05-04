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女神IU也在瘋！一招改善垂臉，連下半身水腫都不見了

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▲▼女神IU也在瘋！一招改善垂臉。（圖／翻攝自IG、NAVAR）

▲倒立不僅能幫助拉提肌膚，氣色也能變紅潤。（圖／翻攝自IG/dlwlrma）

記者曾怡嘉 / 台北報導

隨著年齡增長、地心引力影響，變老是一件不可逆的事情。肌膚下垂讓法令紋變深，頸紋也變得越來越明顯，除了靠日常保養、醫美來維持，許多女星都靠著倒立來逆轉膚況，進而到達拉提效果。

▲▼女神IU也在瘋！一招改善垂臉。（圖／翻攝自IG、NAVAR）

▲IU曾在韓綜上表演倒立唱歌。（圖／翻攝自navar）

作息不正常、面臨壓力，都快加速肌膚老化，膚色變得暗沉，連細紋都跑出來亂。近來許多韓星都愛上倒立，這個動作能讓血液集中在頭部，刺激臉部微血管，更能幫助清除堆積在臉上老廢物質。

▲賈靜雯最近增加運動頻率，體態線條更加完美。

南韓女星IU、李孝利都是倒立愛好者，台灣女星陳意涵、賈靜雯也或用這個動作幫助鍛鍊核心，維持透亮緊實好膚質。

▲李孝利的好身材，靠瑜珈練出來。

除了改善膚況，這個動作也能帶動全身循環，包括改善下半身水腫、排便不順、腰痠背痛，甚至還能甩掉腹部贅肉，如此高的CP值，難怪獲得眾女星吹捧。


倒立看似困難，實際上自行操作並不難，先前南韓知名瑜伽老師金多惠，提出倒立逆伸展4週練習計畫，讓初學者也能輕鬆上手，要知道完成倒立並非終極目標，只要跟著教學一步步練習，就能感受到身體的改變。

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關鍵字：

IU, 倒立, 抗老, 護膚, 血液循環
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