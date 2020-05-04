LV男包系列翻玩老花、不敗格紋超帥！愛媽咪還有這些選擇

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

在母親節前夕，許多兒子們選擇為媽媽準備精心挑選的精品包款，而獻上心意的同時，不妨也為自己挑選一款能與媽媽的禮物相匹配的包包，像是LOUIS VUITTON本季推出的三款男士系列皮件就相當值得收藏，經典的老花、帆布單品能輕鬆搭出成熟品味，且融入年輕新潮感、不流於俗。

「GASTON LABELS」系列以LV經典老花與皮革標籤拼接結合而成，推出最受時下年輕男性消費者喜愛的腰包款式，融合新潮與經典，此外還有多功能大容量後背包、多WAY背法托特包與錢夾小皮件等可選擇。

▲LV GASTON LABELS腰包，NT＄74,000。



▲GASTON LABELS後背包，NT＄79,500。



「DAMIER GRAPHITE UTILITY」系列則是運用品牌另一項經典印花——Damier Graphite黑、灰格紋帆布作為基底，並搭配牛皮飾邊，推出多款講求功能性的包款，諸如公事包、後背包、信差包、各式小型皮件⋯⋯等等，展現奢華幹練的都會風格。

▲LV GRAPHITE UTILITY公事包（前），NT$84,500

熱愛迷彩單品的朋友們絕不能錯過「NYLON CAMOUFLAGE」系列，將潮流界永不退燒的「迷彩」花紋元素結合「紮染」工藝，並且採用十分耐用的尼龍材質，打造休閒時尚風格。

▲LV NYLON CAMOUFLAGE行李包，NT＄89,500；後背包，NT＄111,000。

回頭來看女包的部分，LV於2020全新推出了「CAPUCINES」單色系列，2013年問世的Capucines手袋迅速成為品牌經典設計。2020年春夏推出單色系列如皓雪白、玫瑰粉、火龍果紅與香蕉黃，洋溢出活潑鮮明的流行氣息，共有PM、BB與Mini 三種尺寸。

▲LV Capucines Mini，NT＄152,000。



並且在此包款上加入許多創新的設計元素，包括彩色透明手把、珍稀蛇皮材質、加長肩背帶，在每天不同時段展現千變萬化的風格。

此外，想尋找更多高端質感包款給媽咪，也十分推薦這款BURBERRY的黑色皮革水桶包，包型靈感來自花朵的結構，以義大利鞣制皮革打造，並飾以Thomas Burberry專屬TB標識，相當優雅別緻；另一款較為溫柔粉嫩的「Title」系列包款，以三顆鉚釘作為個性細節，使整體不過於甜美、少女，即使是粉嫩色彩也能適合媽咪，搭配上絲巾更增添品味。

▲BURBERRY TB BUCKET BAG 水桶包，NT＄41,500、迷你TITLE BAG，NT＄55,000。



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