fb ig video ETtoday search mobile

LV男包系列翻玩老花、不敗格紋超帥！愛媽咪還有這些選擇

>

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

在母親節前夕，許多兒子們選擇為媽媽準備精心挑選的精品包款，而獻上心意的同時，不妨也為自己挑選一款能與媽媽的禮物相匹配的包包，像是LOUIS VUITTON本季推出的三款男士系列皮件就相當值得收藏，經典的老花、帆布單品能輕鬆搭出成熟品味，且融入年輕新潮感、不流於俗。

「GASTON LABELS」系列以LV經典老花與皮革標籤拼接結合而成，推出最受時下年輕男性消費者喜愛的腰包款式，融合新潮與經典，此外還有多功能大容量後背包、多WAY背法托特包與錢夾小皮件等可選擇。

▲LV、burberry包款。（圖／品牌提供）

▲LV GASTON LABELS腰包，NT＄74,000。

▲LV、burberry包款。（圖／品牌提供）

▲GASTON LABELS後背包，NT＄79,500。

「DAMIER GRAPHITE UTILITY」系列則是運用品牌另一項經典印花——Damier Graphite黑、灰格紋帆布作為基底，並搭配牛皮飾邊，推出多款講求功能性的包款，諸如公事包、後背包、信差包、各式小型皮件⋯⋯等等，展現奢華幹練的都會風格。

▲LV、burberry包款。（圖／品牌提供）

▲LV  GRAPHITE UTILITY公事包（前），NT$84,500

熱愛迷彩單品的朋友們絕不能錯過「NYLON CAMOUFLAGE」系列，將潮流界永不退燒的「迷彩」花紋元素結合「紮染」工藝，並且採用十分耐用的尼龍材質，打造休閒時尚風格。

▲LV、burberry包款。（圖／品牌提供）

▲LV、burberry包款。（圖／品牌提供）

▲LV NYLON CAMOUFLAGE行李包，NT＄89,500；後背包，NT＄111,000。

回頭來看女包的部分，LV於2020全新推出了「CAPUCINES」單色系列，2013年問世的Capucines手袋迅速成為品牌經典設計。2020年春夏推出單色系列如皓雪白、玫瑰粉、火龍果紅與香蕉黃，洋溢出活潑鮮明的流行氣息，共有PM、BB與Mini 三種尺寸。

▲LV、burberry包款。（圖／品牌提供）

▲LV Capucines Mini，NT＄152,000。

並且在此包款上加入許多創新的設計元素，包括彩色透明手把、珍稀蛇皮材質、加長肩背帶，在每天不同時段展現千變萬化的風格。

▲LV、burberry包款。（圖／品牌提供）

▲LV、burberry包款。（圖／品牌提供）

此外，想尋找更多高端質感包款給媽咪，也十分推薦這款BURBERRY的黑色皮革水桶包，包型靈感來自花朵的結構，以義大利鞣制皮革打造，並飾以Thomas Burberry專屬TB標識，相當優雅別緻；另一款較為溫柔粉嫩的「Title」系列包款，以三顆鉚釘作為個性細節，使整體不過於甜美、少女，即使是粉嫩色彩也能適合媽咪，搭配上絲巾更增添品味。

▲LV、burberry包款。（圖／品牌提供）

▲LV、burberry包款。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY TB BUCKET BAG 水桶包，NT＄41,500、迷你TITLE BAG，NT＄55,000。

►包・開箱／女星搶背Marc Jacobs「午餐盒」方包　可愛、實用小資上班包首選

►試・開箱／Berluti首個帆布系列！「手機包、鞋履」配暈染皮革質感炸裂

►BURBERRY動物主題快閃店登陸遠百信義　激美限定款馬鞍包細看更想買！

關鍵字：

Louis Vuitton, LV, 路易威登, 男包, 男士系列, 老花, burberry, 母親節
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

侯佩岑戴寶格麗經典項鍊　括弧圖紋來自羅馬地磚接縫

侯佩岑戴寶格麗經典項鍊　括弧圖紋來自羅馬地磚接縫

海綿寶寶、蠟筆小新攻佔夏日衣櫃　卡通聯名系列越欠揍越可愛

海綿寶寶、蠟筆小新攻佔夏日衣櫃　卡通聯名系列越欠揍越可愛

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克5月首發買一送一來了！　「限定2天」到店外帶現賺一杯

星巴克5月首發買一送一來了！　「限定2天」到店外帶現賺一杯

70歲王薇薇超狂身材宛如少女！逆天長腿、零贅肉養成方法揭曉

70歲王薇薇超狂身材宛如少女！逆天長腿、零贅肉養成方法揭曉

吃半半炸雞、辣年糕不用花大錢！全台10間平價韓式餐廳　最便宜200元有找

吃半半炸雞、辣年糕不用花大錢！全台10間平價韓式餐廳　最便宜200元有找

瘦側腰、消除下腹部贅肉！每天必練4組運動，在家躺著就能做 凱特母女愛Zara　夏綠蒂公主穿1000元洋裝過生日 娶到賺到！佛系女友3大優點「有吃的就消氣」網狂點頭 Lisa把大家驚呆的20吋細腰　公開「健身菜單」4動作，做完超有感 太積極追求有異狀？ 4種徵兆告訴你「對方不OK」 永遠覺得少個包？4個日常必備黑色包型　出遊、逛街怎麼配都好看 懶人必看！日常超簡單「5招」，讓你瘦成女團美腿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面