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12星座五月運勢：摩羯懷孕成功率高、射手每13年一次的好運降臨

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本月要留意3日，金星與海王星角沖，當心感情方面出現不切實際的幻想。7日的天蠍座滿月，太陽最接近天王星，對沖月亮，很多事情會出現結構性的改變，體制與規範有可能被挑戰甚至瓦解。11日水星角沖火星，不要衝動，凡事三思而後行。12日至下個月24日金星退行，感情不要躁進，也不要急著簽屬合約。20日金星海王星角沖，理性判斷可減少麻煩。本月好日子為4日、9日，另外愛情大吉日為17日（太陽三分木星）。24日火星六分天王星，會有意外驚喜。

摩羯座

本月有機會加薪，創業也能逆勢成長，全球局勢越差，你的運勢越旺。除了適合結婚、創業，逆境也能激發你的毅力與潛能，未來兩個月前景看漲，但是，工作運雖然大好，但要留意消費糾紛。財運方面，12日之前開銷可能增加，但賺錢動力也強。月底會有愛的驚喜，想要懷孕或告白成功率高。單身的摩羯，近水樓台先得月，與朋友跟同事都可能擦出愛的火花。

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水瓶座

土星進入本命宮，帶來考驗，同時也帶來穩定的力量，這會讓你成熟，熬過這段期間將能收獲滿滿。水瓶開始權力與威信增加，人氣也爆棚，一直到7月1日，謀職面試的運氣雖然都不錯，但還是建議找人牽線，不要自己盲目亂槍打鳥。愛情方面，水瓶們能獲得主控權。本月4日太陽與水星合相，溝通力好非常吃香，善用洞察力將讓你搶得先機，不過投資宜保守，財運持平。

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雙魚座

金錢還是本月關注的重心，但當心為了金錢而讓自己判斷失準。本月不利於人際關係，意味著團體合作會出現阻礙，也可能碰到頑固或不講情理的老闆或同事，更糟的是豬隊友扯後腿。好在本月時機已經成熟，如果要換工作或生小孩都不錯。另外，單身的雙魚相親機會不錯，不要排斥。金星這段期間在家庭宮，所以跟家有關的計畫都很好：購屋、裝修與家族旅行都合適，要結婚也可以。

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牡羊座

本月工作與學業表現都不俗，會有不少好機會，之前的獲得壓力緩減，但工作要防止出錯。正處於逆境的牡羊們，將可化危機為轉機；原本就處在順境的，成就可更上一層樓。記得朋友就是資源，善用人脈，愛情、事業都能發光發熱，不過當心犯小人。本月只要趁著12日之前努力，機會都很好。最後，一直到六月底前都不要進行醫美療程。

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金牛座

本月事業運佳，行動效能將大幅提升成功率，領導與溝通能力好的金牛，會更受矚目。在貴人與難得機會降臨的同時，也會面臨快速對改變做出反應，你的潛能會因為挑戰而被激發，能力與表現都將更上一層樓。面試求職運，15日前為最好時機。另外，這段期間學到的新技能將會一輩子受用。面對問題時，試著跳脫既定框架思考，愛情與工作都一樣。

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雙子座

愛情閃邊站，本月的重心在工作，財務壓力暫時得以緩減，容易受到他人牽累或做白工的日子也暫告一段落。想要創業兼差的雙子，可以找到好機會，也可以靠滿滿的創意突破重圍，找出一個適合自己發揮的舞台。愛情告白靠出奇制勝，但創意雖好，還是該想清楚再行動。非單身的雙子，與伴侶可開發共同興趣，讓感情升溫。此外，本月寫作與溝通相關的計畫無往不利。

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巨蟹座

本月工作運看漲，挑戰雖嚴峻，但獲利可觀。上個月應該帶來不少機會與貴人，現在就是第一波驗收成果的時候，六月底與11月12日還會再有兩次類似機運可多把握，不論是合夥創業或謀職面試都會有亮眼成績，這段期間比賽與抽獎運也羨煞他人。本月可以先專注工作，感情的事若沒把握不用行動。財運開低走高，這段期間投資以守代攻。

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獅子座

工作壓力可望暫時緩減，過去幾個月的阻礙也能化解。上半月會有不少行動力與戰鬥力，要把握時機行動。若有謀職或面試安排，可從舊同事或長官著手，專業能力好的獅子將有較多機會出線。這段期間可多關注自己的健康，把握時間解決慢性病，或是進行健檢都好。遠距戀愛的壓力會增加，單身的你若不怕考驗，通過這關，感情將能修成正果。財運與忙碌成正比，但要當心投資陷阱。

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處女座

本月無論是行動力還是資源，都能握有基本盤，上半月會有不錯的工作機會，可以把握。對於新婚或有生子打算的處女座，七月之前都適合懷孕，而單身的你將可能有新的戀情。非單身的處女座，這段期間會有個喘息時間，建議好好思考現有關係。本月中旬的幾天，記得謹言慎行，在公開場合不要進行批判，以免落人口實，不過17至20日頗適合社交活動。

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天秤座

天秤們就算在家中隔離或上班也能自得其樂，注意開銷，因為即便不出門你的消費能力依舊驚人。12日之前愛情受到加持，告白示愛成功率高，交友軟體的使用率提升，獨處也不寂寞。非單身的天秤，與伴侶相處也甜蜜。一直到八月，你的生活將充滿粉紅泡泡，荷包也可能因為戀愛而大失血。另外建議這段期間可學習語文或學習新技能，保證馬上就會派上用場。

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天蠍座

在家工作或獨處對天蠍來說向來不是問題，你本來就有點宅，免去職場噪音之後，工作或學習的成效更好。火星進入家庭宮到本月中旬，與家相關的計畫都能順利，裝修房子或購屋都有好運，這段期間也可多關注家中長輩健康。愛情長跑的天蠍，也會開始想安定下來，記得下個月中水星開始逆行，就不適合了。財運佳，現在打理財務正是時機。

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射手座

守護星木星與冥王星為射手帶來財運與人脈，這是每13年一次的好運，務必好好把握。另外也有機會出現貴人，給你工作與愛情表現的機會，不用太刻意，做自己就好。夢想可能實踐，且往往都在覺得最不可能的時候發生。現在重新規劃財務正是時候，金錢的壓力變小，一直到7月1日之前，金錢的支配彈性較高，兼差創業也能賺到錢，不過重要的計畫記得要在12日前啟動。

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小人運 O

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢
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