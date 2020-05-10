回頭率爆高！揉合一縷綠意的「柑橘花香調」好聞又舒服

2020年的香水新品中首推「柑橘花香調」，許多品牌像是歐舒丹、adopt、Lanvin等都有好聞的香水作品推出。

歐舒丹 原野之心花舞系列

以清新柑橘花果香調為主軸，揉合一縷綠意的純淨自然氣息。前調由檸檬、佛 手柑、天使草的酸甜柑橘果香作為開場，迎來紫雲英、白錦葵、茉莉所交織而 成，富有層次且溫柔細緻的花香氣，綻放出女性溫柔純真的特質，最後伴隨著 一抹自然綠意清新的聖禾草、麝香、紅木作收尾，為整體香調注入大自然強韌 的純粹魅力，更顯清新、純潔無瑕。

優雅柔和的透明玻璃瓶身線條，呼應原野之心花舞淡香水的純淨無瑕氣質；以細緻的草本花卉圖樣加以點綴於特殊的瓶頸，呈現柔和中卻不失個性的迷人風情。

綠意柑橘花香調

前調：檸檬、佛手柑、天使草

中調：紫雲英、白錦葵、茉莉

基調：聖禾草、麝香、紅木

價格：

原野之心花舞淡香水 50ml，NT$2,600

原野之心花舞隨身淡香水10ml，NT$1,000

Narciso Rodriguez for her 桃色花舞女香

與同系列for her 桃色優雅淡香精相對應，散發著閃亮的生命力。捕捉了一般香水少有的親密感，體現了每一位女性獨特的雙重面向。以柑橘花香調包裹著麝香中調，溫暖而性感。柔嫩玫瑰在粉红胡椒和閃亮佛手柑的襯托下，為麝 香中調增添生氣，廣藿香與柔和琥珀組成的活潑木質香調，則帶來一絲亮麗。打造 出花瓣般綻放的清新玫瑰花香。

香水瓶由Narciso Rodriguez先生操刀設計。延續經典外觀，霧光磨砂桃色瓶身搭配透明的經典矩形瓶蓋，線條流暢的包裝，將女性浪漫清新韻味，以精緻藝術表現淋漓盡致。

價格：50ml，NT$3,000/100ml，NT$3,850

Adopt 花嫁新娘限量系列香水

去年一上市就被瘋狂搶購的復刻版新娘香水，今年adopt再次推陳出新兩款花嫁新娘限量系列香水：

「花嫁香」Oui mon amour 以愛為誓

象徵傳遞幸福的愛情，打造今生難忘的浪漫婚禮。身穿純淨無暇的白透蕾絲長紗，如出水芙蓉般清雅幽香搖曳，手捧著一束代表貞潔愛情的白麝香，此刻心中沁人熱淚的酸甜楊桃果香，甜蜜記憶的愛情泡泡迸發，為只屬於彼此的這天刻劃出幸福序章。

前調：楊桃

中調：蓮花

後調：白麝香

「閨蜜香」Oui pour la vie 秘蜜香遇

獻給一直陪伴在身邊的好閨蜜。夕陽灑落草坪，沁涼柑橘雞尾酒讓微風變得微醺歡樂，巧妙地與潔白花朵交織成我倆最美的青春光陰，派對裡瀰漫著香草舒芙蕾的香甜柔暖氣息，相互淺淺的微笑像似讀懂了內心深處的那一處酣甜，見證眼前燦光爛漫的甜蜜，不禁憧憬起如醉如癡的幸福模樣。

前調：柑橘

中調：白花

後調：香草

價格：30ml，NT$890（5／1全台上市）

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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