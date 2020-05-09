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蔡詩芸、王陽明登封曬恩愛　透漏生產當天超噴淚畫面

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命運不會告訴下一秒的事，期待中的並非必然，但是命中註定的，終能攜手白頭。把這樣的規則放在Sunny與Dizzy身上亦然。2005年兩人在師大學中文相識，在台灣半生不熟的兩個，彼此依靠，交往兩年後卻因為遠距離漸行漸遠；道別8年後，因為工作再次相遇，自此成了一輩子的陪伴，一起去探索那片最愛的海洋，一起去追逐夢裡的鯨鯊。

王陽明—在一起是緣份，但追到她是靠天份！想要Together，就要To-get-her！

蔡詩芸—感謝命運，讓我遇見了你。

王陽明─女兒是我們的 Precious ，什麼都比不上她走進我們的人生裡。

對於剛迎接完女兒不到幾個月的小倆口來說，被賦予新的人生任務，多了父親、母親的頭銜，一開始的驚慌失措是免不了的，上天賜予的禮物，讓肩膀多了一些重量。拍攝當天，是個濕冷的陰天午後，不過當 Sunny 與Dizzy一抵達攝影棚，氣氛突然活絡起來，一邊要照顧出生不到幾個月的小嬰兒，一邊又得兼顧工作，這對於新手媽媽來說，實為不易，不過 Dizzy 的臉上一點倦容都沒有，取而代之的是散發光彩的自信。

拍攝期間看著夫妻倆的默契互動，有時不需要言語，發自內心的甜蜜，羨煞眾人。這次拍攝我們選擇回到純然的黑白視覺，畫面中的兩人，多了沉穩的靜謐感，一如身份的轉變、一如愛的陳釀，經過時間的洗禮，無論走進愛的任何章節，回憶起過往，都是生命中的經典片刻。

迎接愛的禮物

2015年結婚，如今邁入第五個年頭，經常在社群媒體上閃光不斷，婚後各界對Dizzy肚子的動靜也相當關切，去年四月底時傳出懷孕的好消息， Sunny 把老婆保護得很好，初期口風很緊，直到 Dizzy 狀態穩定後，才公布這個天大的好消息，不只是夫妻倆，身邊所有關心他們的人都相當開心與祝福。

蔡詩芸─女兒的出生讓我更加珍惜這份禮物，看到她笑臉，感覺一切都值得了。

2019年12月25日聖誕節， Dizzy 的陣痛來襲，緊緊握著老公的手，那一刻，真的來臨了。畫面像是電影中演的那樣，推著床、陪著老婆進產房，五味雜陳的情緒，就連平時看起來冷酷嚴肅的 Sunny ，也瞬間變成了溫柔的淚人兒，迎接第一胎的緊張與興奮感，一生只有這麼一次。 Sunny 說：「我當時身上掛了三個Go pro在產房裡超級緊張，當女兒出來的時候，是我先看到的，聽到小孩的哭聲跟老婆的聲音，我也一直在流眼淚，那種感動是無法形容的，感覺真是個奇蹟。」 Dizzy 接著說：「我當時也迷迷糊糊的，當小孩抱在手上的時候，我就一直和身邊的人說，It’s my baby！It’s my baby！一直在哭，一瞬間我覺得好溫暖，好真實。」那是上天給的禮物，一份需要永遠珍惜的禮物， Dizzy說：「和老公經歷人生不同階段，女兒的出生讓我更加珍惜這份得來不易的新夥伴，雖然前期稍微辛苦了一點點，但是最後看到她笑臉，感覺一切都值得了。」Sunny接著說：「女兒是我們的 Precious ，什麼都比不上她走進我們的人生裡。」

蔡詩芸—在對的時間、遇見對的人這就是緣分，這些年我們總是相互的扶持著，兩人相處不是只有你和我，而是我們！

天空、雲朵還有太陽

小姑娘呱呱墜地，成為家中的新成員，為女兒起的名字，也有特別意義，中文「王丞霏」、英文「Katiya Sky Wang」，Sunny 說：「中文名字是詢問許多命理老師而決定的。」擁有四分之一俄國血統的Dizzy，特別用俄語替女標記血液中的 DNA ， Dizzy 接著說：「英文名字的話，在俄文中『Katiya』代表的是純潔、純然的意思，『Sky』則是結合 Sunny 的太陽，以及我的『芸』，太陽和雲朵，都是在天空上的東西，因此有了 Sky 的想法，也特別有意義。」

王陽明─不需要刻意為孩子安排什麼，適性發展最重要。

在親自照顧女兒的這段時間， Dizzy 感受到了為人母親的使命感，現代人工作忙碌，許多年輕夫妻不見得會自己帶小孩，然而為了能爭取陪伴在女兒身邊的時光，現在兩人把大部分的時間都放在孩子身上， Sunny 說：「因為這陣子大家都過得比較辛苦，不過也換了多一些待在家裡的時間，多陪陪老婆和小孩，孩子的成長不等人，對我來說其實是一段很寶貴的日子。」 Dizzy 附和著：「過去Sunny是個性比較急的人，不過在我懷孕那段時間，以及女兒出生後，他有很大的改變，以前很體貼，現在更溫柔了，會幫忙我很多事情，有時照顧小孩實在太累先睡著，他也還會幫我洗擠乳器，雖然只是小小的舉動，但是在我看來卻是相當窩心的事。」藉著這些微小卻寶貴的事件，不斷地看見彼此的成長。天空把太陽與雲，緊緊地結合在一起，在更為圓滿的生命裡，成最好的樣子。

有限度的自由翱翔

在過去的採訪裡， Sunny 與 Dizzy 曾經聊到兩人維持幸福的相處模式，雖然接受的是不同媒體的訪問，但卻都有相同的共識，「在有限度的自由下，給對方相對舒適的空間。」這對許多伴侶來說，並不一定做得到，信任往往是靠著兩方的「自律」而存在的， Dizzy 說：「有了孩子之後，我更確定這點，我們彼此都是喜歡自由的人，婚姻是一種承諾，從過去到現在，我一直把 Sunny 看作是密不可分的靈魂伴侶，當你們彼此把靈魂交給對方時，很多事情不只有表面上看到的，更深一層是在心理層面的穩定， Sunny 給我很完整的安全感，在感情裡的女人，這是最重要的，從交往到現在都是，所以我很謝謝他。」Sunny接著說：「現在有了孩子，男人幫忙老婆是天經地義的事情，我也要謝謝我老婆，為我帶來前世情人（笑）， 也謝謝她願意在適當的時間點裡，給我相對自由的空間，像我這兩天就和老婆請假，去做自己想做的事情，這是我們彼此間的共識。」

蔡詩芸─婚姻是一種承諾，當你們彼此交換靈魂時，就要給對方足夠的安全感。

有限度的自由，是兩人的默契，更是保持愛情的不二法門，這點同時也可以套用在女兒的成長、教育上？ Dizzy 說：「我們從來沒有期望女兒得成為什麼樣的人，她的人生要讓她自己做決定。不過 Katiya 在我肚子裡面的時候就很喜歡音樂，只要聽到音樂就會有反應，我想她應該很有機會成為音樂工作者或是歌手之類的！（笑）」 Sunny 接著說：「我覺得也很有可能成為運動選手，因為她現在非常好動，腿也像我一樣很長，我也認為不需非要替她安排什麼樣的道路，隨性發展最重要。」

蔡詩芸─我們從來沒有期望女兒得成為什麼樣的人，她的人生要自己做決定。

爭執是最好的學習

走在彼此生命的道路上，面對生活中的大小事，愛情與現實的碰撞，並非每分每秒都能活得像浪漫的電視劇，拿掉王子公主的玫瑰色濾鏡，偶爾意見不合起衝突，也是無可避免的事情， Dizzy 說：「我覺得吵架不是壞事，像我們兩個性都比較直接，但是把話說清楚了，在彼此的心中就不會有疙瘩，意見不合就是一種磨合、一種想法上的溝通，有溝通才會有進步。」 Sunny 說：「我們從來不會去避免爭執， Dizzy 和我在某些程度上來說，都還滿固執的，我認為吵架是一種學習的過程，不管對對方或是對自己的情緒來說都是，一輩子都在面對這個課題，最重要的是就事論事，站在對方的角度去看事情，不要一味地堅持自己的意見。」

王陽明─站在對方的角度去看事情，不要一味地堅持自己的意見。

蔡詩芸─彼此意見不合，都是老公先道歉，不要看他外表高冷，在我的心中他就好像是隻溫馴的鯨鯊。

如果起了爭執，誰會先低頭？ Dizzy 說：「這點我要讚美一下 Sunny ，彼此意見不合，都是老公先道歉，不要看他好像很酷、個性很爆，在我的心中他就好像是隻鯨鯊，外表魁梧、有刺青什麼的好像很嚇人，但是其實本質上是非常溫馴的，很多別人看不到的地方，只有我最了解。」Sunny 寵老婆的舉動可以從許多細節看得出來，例如拍攝前幾天四月五日正逢 Dizzy 生日，對於料理一竅不通的 Sunny ，甚至嘗試自己下廚， Sunny 笑著說：「本來是想說要自己煮，但是怕太難吃只好作罷，不過訂了老婆喜歡的花，還準備了一個貼心的小禮物。」從爭執道歉到寵妻小動作，顯示出了男子漢的價值， Dizzy 眼中的Sunny無時不刻都是最必要且完美的存在。

王陽明─兩人關係中，有限度的自由，是我們的默契與共識。

蔡詩芸─吵架不是壞事，不要在彼此心裡留下疙瘩，有溝通才有進步。

在責任中繼續前行

採訪最後，請兩位送給彼此三個關鍵字，Dizzy寫下「Grateful」、「Responsible」以及「Best daddy and husband」，她解釋道：「首先Grateful是要感謝老公多年來的照顧以及他給我安穩的生活，Responsible則是Sunny一直以來面對事情都很有責任感，像個男人一樣處理事情，Best daddy and husband 就是他現在最重要的身份，沒有人可以去教你怎麼做一個好老公或是好爸爸，但是Sunny一直努力在往這個方向前進，並且也做得很好！」而Sunny送給老婆的關鍵字也多有雷同，他說：「Mother，現在Dizzy是我孩子的母親，Wife則是我這一生最愛的女人之一，因為還有女兒（笑），我也同樣寫了Responsible，因為身為人妻與母親，Dizzy做得真的很讚、很Perfect。」

人們總說婚姻就像「兩人三腳」，這說法形容地貼切又生動，互相在人生的道路上扶持，有了孩子後，負荷增加卻也甘之如飴，如今的Sunny與Dizzy走入愛的下一個章節，緊緊牽著 Katiya 的小手，愛的後半生，如此真實也如此真切。

王陽明─身為人妻與母親，Dizzy做得真的很讚、很Perfect。

蔡詩芸─沒有人可以去教你怎麼做一個好老公或是好爸爸，但是Sunny一直努力在往這個方向前進，並且也做得很好。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 蔡詩芸, 王陽明
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