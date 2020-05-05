安格斯12星座一周運勢5/4-5/10　土冥雙星的重擊！處女、天秤、雙子感情雷區警告

牡羊 3.21~4.20

思慮不周、粗心大意一直是羊座的老症頭，而這周的你如果再不謹慎些，就可能會在學業或工作上吃足苦頭，特別是某些小失誤一而再的發生將導致有些事情沒有辦法有很好的收尾，不完美的表現當心被頻頻扣分喔！感情上的如魚得水很可能是你分心的一大原因，太甜太閃可是會引發單身狗唾棄的啊！

金牛 4.21~5.20

太陽高高掛在牛兒本命宮，就算土星冥王星來亂，也不用擔心太多，本週對牛座來說不僅能輕鬆擺脫行星逆行的後遺症，未來更有一小段超級得意期，與人相處愉快，工作心想事成，在各種邀約中不乏遇見不錯的對象，唯一較弱的是金錢運，花錢用錢時最好多check一下，貨比三家才不吃虧。

雙子 5.21~6.20

短暫的連假過後，雙子座這週手上的事情會慢慢愈來愈多，也讓你愈益忙碌，在土星與火星拉鋸之下，不論是工作或是感情都進入一波未平一波又起的多事之秋，想要化危機為轉機，那麼最好能多方思考，重新梳理每件事的邏輯，想出圓滿的解決方案，如果一昧的生悶氣不但於事無補，後面的麻煩可能還愈來愈多。

巨蟹 6.21~7.21

雖然疫情慢慢的趨緩讓敏感的蟹蟹也逐漸放下心中大石，不過這週對蟹蟹來說似乎仍會有些低落，主要是金錢方面容易出現煩惱，總覺得錢包好像破了個洞一般，再怎麼拼命賺卻還是存不住錢，其實儲蓄這事本來就要慢慢來，稍稍減一點與情人一起享樂的愛情開支，也許就能一下子省下很多COCO。

獅子 7.22~8.22

這週獅子工作運佳，特別是人際方面，得宜的應對進退能讓你擁有亮眼出色的表現，手上正在運作的事情也將有超乎想像的效率，不過得意時可別太招搖，因為小人也在暗處伺機而動，當心人紅招嫉。感情上有對象者暫時平靜無波，單身者如果心有所屬，那麼就別猶豫太多，春天適合把握當下勇敢表達愛情。

處女 8.23~9.22

冥王星在愛情宮的逆行悄悄在最近開始讓處女座有感了！本週最令你動盪不安的，莫過於感情運勢了，特別是有對象的感情風波很可能來得措手不及，某些小事情的缺乏默契，也將成為讓兩人關係岌岌可危的稻草，尤其是個性之間的差異，以及說不清的誤會，某些耳語或眾人的輿論與眼光將成為兩人之間極大的矛盾點。

天秤 9.23~10.22

在人群中特別吃得開的天秤座，這週也逃不過土冥雙星的重擊！本週面臨社交、溝通與EQ的考驗，如果沒有拿捏好，很可能讓你挫敗連連！因為這週的你在合作關係方面將出現新的變化，應對進退最好試著謙遜些，別只想一昧裝熟。感情路上距離脫單還有一段坎坷路，最近吃苦當吃補，先好好付出再說！

天蠍 10.23~11.22

一直以來天蠍肩上背負的壓力都不算小，不過你的辛苦其實是很值得的，未來這週的天蠍座工作運將有一波起飛期，很多事情就算沒有預期中的順利，在長輩貴人的幫助下，也可能逢凶化吉。而當你覺得壓力太沈重或是情緒上調適不過來時，情人會是你的知心解語花，最能帶給你無可取代的安心與療癒。

射手 11.23~12.21

只要回復射手原有的開朗自在，這週的你人際關係網絡將會大開，有很多機會認識新朋友。而對於單身的射手來說，也許就在命運悄悄的安排之下，對某個人產生好感，也為自己增添不少桃花。最近不妨留意心上人的一舉一動，把握機會多多相處，感情的春天即將來臨！至於已有伴侶的人，有些小地方還需要磨合。

摩羯 12.22~1.19

原本還算規律的運勢，在冥王星的逆行之下，讓摩羯一下子有些心神不寧，這週運勢起伏不定，只能說凡事如履薄冰，尤其在工作上要特別小心處理各種緊急任務，事情再小也別輕忽，別一昧只想趕工作進度，卻忘了保持往日嚴謹的習慣。感情上單行道走滿走好，暫且沒有桃花，也能幫助你更專注在重要事情上。

水瓶 1.20~2.18

也許是忙碌緊繃了好一陣子的關係，本週的水瓶座鬥志似乎有些後繼無力，呈現著心有餘而力不足的疲累態勢，加上一些挫折的累積，讓你在工作上有種使不上力的無助感，必要時得休個假調適一下身心，這段時間與其向前衝個頭破血流，不如發展人際與愛情，轉換不同的心境，你也能看到過去不曾注意的風景。

雙魚 2.19~3.20

魚座這周同樣逃不過冥王星影響，未來這段日子的你將一整個懶洋洋的，擁有很強大的惰性能量，讓過去在工作上引以為傲的認真幹勁蒙上了層陰影。也可能是疫情關係真的悶太久了，內心似乎有頭關不住的巨獸，只想著玩樂冒險，這樣的心態很可能會讓你與情人的感情更進一步，但相對的也要小心在工作上出包。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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