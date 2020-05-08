《夫婦的世界》小童星「珍妮」　褪去小公主光環，私服造型又萌又潮

繼韓劇《鬼媽媽》的超萌小童星徐宇真爆紅後，在《夫婦的世界》飾演珍妮一角的小童星李路恩也以可愛的姿態擄獲眾多姊姊們的心。話不多說，這就一同來看看李路恩的劇中＆私服穿搭吧：

雖然是陪同爸媽參加派對而亮相，但作為當日主角之一的珍妮，當然不忘打打扮美美，穿上五分袖小外套和緞面澎裙洋裝，並腳踩粉色瑪莉珍鞋，展現小公主般的形象。

在這麼多洋裝款式中，珍妮似乎十分喜愛荷葉或蕾絲滾邊的洋裝，不僅替單調的洋裝佐上洋娃娃的秀氣感，肩線上的花邊裝飾也悄悄修飾了臉型喔！

然而私底下的李路恩，則偏愛大面積的彼得潘領洋裝和襯衫，造型時除了能將衣領往外翻，層疊至外套上外，比起窄衣領的設計也更顯俏麗。

此外，媽咪們也可另行替寶貝們購入可拆卸式的衣領作為造型配件，像是李路恩身上身著的花朵針織洋裝，在罩上衣領後彷彿多了可愛的淑女氣息，仔細看，色彩的呼應也是搭配時的品味加分點喔。

天冷除了穿上厚厚的鋪棉外套保暖外，頭罩式的毛帽更能使容易受凍的耳朵獲得溫暖包覆，此時，媽咪們不妨選擇有著可愛造型的編織毛帽，替寶貝們留下最萌的回憶。

穿上工裝連身衣、膝上襪，腳踩街頭感十足的Vans，最後再戴上一頂報童帽，又萌又潮的討喜模樣使李路恩成為哥哥姊姊們爭相合照的小小明星。

小萌娃也能穿上西裝外套演繹反差萌的帥氣風範！為了突顯出李路恩的活潑性格，媽媽特地挑選擇繽紛色的上衣和襪子，增添活力姿態，甚至髮飾也是風格加乘的關鍵。

就如前面所提，小小一個頭飾便能替單調的衣裝妝點上不同樣貌，好比五彩繽紛的髮圈，抑或和服裝採用相材質的頭飾，皆能完整整體的時髦度。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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