fb ig video ETtoday search mobile

《夫婦的世界》小童星「珍妮」　褪去小公主光環，私服造型又萌又潮

>

▲小童星李路恩 。（圖／翻攝自IG@ronnnnnypapa.s2）

繼韓劇《鬼媽媽》的超萌小童星徐宇真爆紅後，在《夫婦的世界》飾演珍妮一角的小童星李路恩也以可愛的姿態擄獲眾多姊姊們的心。話不多說，這就一同來看看李路恩的劇中＆私服穿搭吧：

雖然是陪同爸媽參加派對而亮相，但作為當日主角之一的珍妮，當然不忘打打扮美美，穿上五分袖小外套和緞面澎裙洋裝，並腳踩粉色瑪莉珍鞋，展現小公主般的形象。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

在這麼多洋裝款式中，珍妮似乎十分喜愛荷葉或蕾絲滾邊的洋裝，不僅替單調的洋裝佐上洋娃娃的秀氣感，肩線上的花邊裝飾也悄悄修飾了臉型喔！

然而私底下的李路恩，則偏愛大面積的彼得潘領洋裝和襯衫，造型時除了能將衣領往外翻，層疊至外套上外，比起窄衣領的設計也更顯俏麗。

 
 
 
 
 
 
 

此外，媽咪們也可另行替寶貝們購入可拆卸式的衣領作為造型配件，像是李路恩身上身著的花朵針織洋裝，在罩上衣領後彷彿多了可愛的淑女氣息，仔細看，色彩的呼應也是搭配時的品味加分點喔。

 
 
 
 
 
 
 
 

天冷除了穿上厚厚的鋪棉外套保暖外，頭罩式的毛帽更能使容易受凍的耳朵獲得溫暖包覆，此時，媽咪們不妨選擇有著可愛造型的編織毛帽，替寶貝們留下最萌的回憶。

 
 
 
 
 
 
 
 

穿上工裝連身衣、膝上襪，腳踩街頭感十足的Vans，最後再戴上一頂報童帽，又萌又潮的討喜模樣使李路恩成為哥哥姊姊們爭相合照的小小明星。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小萌娃也能穿上西裝外套演繹反差萌的帥氣風範！為了突顯出李路恩的活潑性格，媽媽特地挑選擇繽紛色的上衣和襪子，增添活力姿態，甚至髮飾也是風格加乘的關鍵。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

就如前面所提，小小一個頭飾便能替單調的衣裝妝點上不同樣貌，好比五彩繽紛的髮圈，抑或和服裝採用相材質的頭飾，皆能完整整體的時髦度。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

《夫婦的世界》暴虐情慾！放不下的是曾經深愛過的你，「有多愛就有多恨，有多恨也就愛得更癲狂！」

《夫婦的世界》第12集「畸戀場面」開大絕收視率狂飆！正宮小三換人當，三人糾葛再度反轉嚇壞觀眾！

巨雷／《李屍朝鮮2》朱智勛最佳演出、全智賢10秒現身，第3季全新故事線令人期待！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 夫婦的世界, 珍妮
fashion.net

熱門文章

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

52歲金喜愛「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　10年體重都不變

52歲金喜愛「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　10年體重都不變

每天洗依舊大出油還有頭臭味？洗髮前後「多一步」重回輕盈蓬鬆

每天洗依舊大出油還有頭臭味？洗髮前後「多一步」重回輕盈蓬鬆

KAKAO FRIENDS快閃店台南登場　600項周邊商品快衝一波！

KAKAO FRIENDS快閃店台南登場　600項周邊商品快衝一波！

貓咪舉物扭蛋姿勢超逗趣！金字塔、疊羅漢難不倒　爆紅「抬棺舞」也能排 53歲金喜愛穿2萬元睡衣零贅肉　瘦身方法原來超簡單 懶妹必備清爽質地「雪酪卸妝膏」　一秒就把全臉彩妝卸乾淨 宜蘭最美酒店晚餐現省500元！噶瑪蘭脆皮豬超彈牙　九宮格午茶太夢幻IG發不完 吃對營養補給品提升自身防護力　肺炎、流感一起防 網狂點頭「時間管理大師」星座Top 3！獅子才第三、處女驚人自律 《夫婦的世界》李泰伍、池善雨復合早有玄機？同牌婚戒洩密

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面