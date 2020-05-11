fb ig video ETtoday search mobile

從侯佩岑的「宅時尚」找穿搭靈感！針織套裝露鎖骨　腳上涼鞋搭粉色襪才是亮點　

>

▲侯佩岑。（圖／翻攝自侯佩岑IG）

2020年一開始，受到疫情影響，集會、群聚等許多活動為了防疫考量取消，人人待在家讓人開始對好好打扮這件事變懶惰，但其實在整體社會氛圍壓力之大的時刻，如果我們可以好好打扮自己，心情也絕對會變得明亮起來。侯佩岑就是疫情期間 #宅時尚 的箇中高手！

以下一起來看看防疫期間，侯佩岑在家中的宅時尚風格，到底有多時髦：

蟒蛇紋印花洋裝搭配洛杉磯爆紅小眾包Senreve

Senreve是目前在IG上爆紅的洛杉磯小眾包品牌，其中Maestra系列包款更是招牌經典，且背法多多，能單肩背、能當手提包、也能斜挎背上，更厲害的是可以當作肩背包，連侯佩岑都愛上這款多功能包款，還為這新入手的包包拍了許多美照，目前台灣也能買到囉！

綠色針織套裝搭配Roger Vivier方釦涼鞋

成套的針織造型再度回歸，這種材質也是居家 #宅時尚 最舒服的材質！佩岑為了秀出腳上那雙新入手的Roger Vivier方釦涼鞋，還特地搭配同樣是粉嫩玫瑰色的襪子，與涼鞋配色互相呼應。這一套休閒打扮，編推薦絕對可以學起來，優雅又輕鬆，疫情結束後就想學這個Style，穿出門去踏青囉～

Max Mara湖水綠風衣洋裝

身為嬌小女孩都知道，許多風衣的設計對我們來說，都顯得長度過長，買到這類單品時，可以學學侯佩岑，將「風衣當做洋裝」穿上，一件式完成的造型，根本是懶女孩的福音！侯佩岑穿的這件還是金泰希在《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》中完結篇最後一幕時的穿著。

條紋襯衫Ｘ針織裙ＸLoro Piana便鞋

侯佩岑在搭配小Tips上，以襯衫顏色呼應腳上360 LP Flexy Walk便鞋的色彩，突出這件剪裁較花俏的襯衫，讓整體造型更加和諧。

奶茶色套裝搭配Chloé Darryl水桶包

奶茶色給人溫柔的感覺，穿起來非常有氣質，侯佩岑的 #宅時尚 也穿上這種顏色的造型，搭配同色的Chloé Darryl包款，以營造甜美氣質風格。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

楊冪「復工包」，李聖經、Jessica都有收！Valentino SuperVee躍升2020新一代女神包

從侯佩岑的 #宅時尚 風格找穿搭靈感！WFH這樣穿，舒服又能時尚現身視訊會議

周揚青甜美外型卻迷戀「小男孩穿搭」，活的帥氣是追求目標！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 侯佩岑, 穿搭, 宅時尚
fashion.net

熱門文章

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

破解12星座男人曖昧招式　巨蟹尋求愛的支持、射手用戀愛來豐富人生

破解12星座男人曖昧招式　巨蟹尋求愛的支持、射手用戀愛來豐富人生

從侯佩岑的「宅時尚」找穿搭靈感！針織套裝露鎖骨　腳上涼鞋搭粉色襪才是亮點　

從侯佩岑的「宅時尚」找穿搭靈感！針織套裝露鎖骨　腳上涼鞋搭粉色襪才是亮點　

52歲金喜愛「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　10年體重都不變

52歲金喜愛「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　10年體重都不變

奧斯塔羅12星座一周運勢0511-0517　雙魚認真投入獲讚賞、處女迴避問題有大危機 不當去角質小心變成敏弱肌！注意3大關鍵　肌膚滑嫩透亮不受傷 男友聞過就上癮！最熱搜的「寶寶香」必買這3瓶 每天洗依舊大出油還有頭臭味？洗髮前後「多一步」重回輕盈蓬鬆 IU新歌濕髪、火辣透視裝齊發！「真實身材曝光」網讚：藏很久 日本人狂畫「鳥嘴人魚妖怪」防疫！伊藤潤二版本驚悚到嚇跑病毒 楊冪罕見「短髮造型」登封判若兩人！破尺度內衣外穿身材全透視

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面