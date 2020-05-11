從侯佩岑的「宅時尚」找穿搭靈感！針織套裝露鎖骨　腳上涼鞋搭粉色襪才是亮點　

2020年一開始，受到疫情影響，集會、群聚等許多活動為了防疫考量取消，人人待在家讓人開始對好好打扮這件事變懶惰，但其實在整體社會氛圍壓力之大的時刻，如果我們可以好好打扮自己，心情也絕對會變得明亮起來。侯佩岑就是疫情期間 #宅時尚 的箇中高手！

在 Instagram 查看這則貼文 Patty Hou 侯佩岑（@houpatty）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 20 日 上午 4:14 張貼

以下一起來看看防疫期間，侯佩岑在家中的宅時尚風格，到底有多時髦：

蟒蛇紋印花洋裝搭配洛杉磯爆紅小眾包Senreve

Senreve是目前在IG上爆紅的洛杉磯小眾包品牌，其中Maestra系列包款更是招牌經典，且背法多多，能單肩背、能當手提包、也能斜挎背上，更厲害的是可以當作肩背包，連侯佩岑都愛上這款多功能包款，還為這新入手的包包拍了許多美照，目前台灣也能買到囉！

在 Instagram 查看這則貼文 Patty Hou 侯佩岑（@houpatty）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 12 日 上午 12:58 張貼

綠色針織套裝搭配Roger Vivier方釦涼鞋

成套的針織造型再度回歸，這種材質也是居家 #宅時尚 最舒服的材質！佩岑為了秀出腳上那雙新入手的Roger Vivier方釦涼鞋，還特地搭配同樣是粉嫩玫瑰色的襪子，與涼鞋配色互相呼應。這一套休閒打扮，編推薦絕對可以學起來，優雅又輕鬆，疫情結束後就想學這個Style，穿出門去踏青囉～

在 Instagram 查看這則貼文 Patty Hou 侯佩岑（@houpatty）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 1 日 下午 11:43 張貼

Max Mara湖水綠風衣洋裝

身為嬌小女孩都知道，許多風衣的設計對我們來說，都顯得長度過長，買到這類單品時，可以學學侯佩岑，將「風衣當做洋裝」穿上，一件式完成的造型，根本是懶女孩的福音！侯佩岑穿的這件還是金泰希在《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》中完結篇最後一幕時的穿著。

在 Instagram 查看這則貼文 Patty Hou 侯佩岑（@houpatty）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 4 日 下午 11:48 張貼

條紋襯衫Ｘ針織裙ＸLoro Piana便鞋

侯佩岑在搭配小Tips上，以襯衫顏色呼應腳上360 LP Flexy Walk便鞋的色彩，突出這件剪裁較花俏的襯衫，讓整體造型更加和諧。

在 Instagram 查看這則貼文 Patty Hou 侯佩岑（@houpatty）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 20 日 下午 10:01 張貼

奶茶色套裝搭配Chloé Darryl水桶包

奶茶色給人溫柔的感覺，穿起來非常有氣質，侯佩岑的 #宅時尚 也穿上這種顏色的造型，搭配同色的Chloé Darryl包款，以營造甜美氣質風格。

在 Instagram 查看這則貼文 Patty Hou 侯佩岑（@houpatty）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 下午 11:15 張貼

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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