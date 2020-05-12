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解密「最美總理」鄭恩彩御用小包　附有小鑰匙，真的能鎖起來

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李敏鎬回歸小螢幕新作《The King：永遠的君主》，你追起來了嗎？由33歲女星鄭恩彩飾演的最美總理具瑞怜，高雅霸氣、善於權謀的美麗政治人物，讓她從一開播起就是劇中吸睛焦點。

「最美總理」劇中的形象，時而魅惑性感，時而又是霸氣不輸老謀深算政治人的女總理，穿搭自然也遊走在極度女人與中性風格之間。雖然服裝用各種設計來凸顯不同風格，但「包款」卻能自在轉換，遊走於不同的風格之間，本週現身小螢幕的Salvatore Ferragamo BOXYZ包款，就是這樣的獨特存在。

BOXYZ於2019年春夏首次問世，女神張鈞甯飛至時裝週看秀就拎這一款。這款包是由Ferragamo創意總監Paul Andrew訪問身旁女性，她們對於包包選擇最關心的特點設計而出，BOXYZ以「女性的珍寶箱」概念設計而成，系列中每款包都有結構各異的鎖釦設計，在包包隱私部分下足苦功。經典的梯形尺寸，附有一把小鑰匙，能把包包鎖起來，對於飾演總理的鄭恩彩來說，確實是一款於公於私都很適合使用的包款。

BOXYZ經典的包身就是梯形的款式，Gancini造型提把、搭釦以及連接牢固的鑰匙圈都是重要識別特徵。另外，隨包附上的小鑰匙還能把包包鎖起來，要打開也要有鑰匙，隱私性極高。內裡設計，則為兩個口袋的設計，鎖釦打開即是大夾層，並附有拉鍊暗袋，能收納小物。

2020春夏新色

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, The King永遠的君主, 鄭恩彩, Salvatore Ferragamo
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