fb ig video ETtoday search mobile

媽媽收到一定喜歡的「限定手袋」！6個中價位品牌染上夢幻色系　

>

趁著一年一度的母親節來臨，正好有理由幫平時辛苦的媽媽們，添購新衣、新鞋、新包包，還沒有做功課的人，可以直接收藏這篇禮物推薦，為你整理好各大精品牌的包包、飾品推薦。

Tory Burch

▲Tory Burch刺繡手帕拼接圖紋相機包，NT$18,900

設計師Tory Burch從復古手帕上找尋靈感，上頭細膩的刺繡作為設計概念，以切割小羊皮拼貼，結合刺繡及皮革雕刻等工藝，精細勾勒花卉圖騰，再襯以工筆畫繪製，呈現於方正的Kira肩背口蓋包、橢圓輕巧的Kira相機包及長夾式鍊帶肩背包。

Marc Jacobs

▲Marc Jacobs 蓮藕粉菱格紋縫線Softshot包，NT$21,900

母親節禮物清單怎能錯過Marc Jacobs，與品牌熱賣包款Snapshot相似的SoftShot，選用柔軟牛皮製作，搭配金屬D字釦細版皮革背帶，功能性十足，重點是可以放置手機、皮夾及隨身小物的大容量設計，更適合媽媽們外出攜帶，色系上可以選擇玫瑰粉、冰雪藍、象牙白等充滿春夏氣息的顏色。

Michael Kors

▲Cece煙玫瑰限量鍊帶包，NT$22,900

歡慶母親節到來，品牌將熱賣包款Cece渲染上夢幻色系，包含粉彩雅致的迷霧灰藍、柔美氣質的煙燻玫瑰，包包承襲以往的優雅樣貌，並注入搖滾十足的鉚釘元素。特別之處在於可拆卸提把，能當成手環配帶，背帶還可以作為腰帶使用，包包內更刻有全球限量編號的金屬標牌，當成母親節禮物體面又實用。除了限定款之外，原本的Cece手袋也搭上夢幻的粉嫩色，同樣適合買給媽媽當母親節禮物。

Kate Spade

▲Nicola twistlock系列斜揹手袋，NT$11,400

創意總監Nicola Glass以品牌經典為靈感，推出春日限定nicola twistlock系列，使用意大利軟身皮革製成，搭配可拆卸的粗版寬肩帶，中和柔美的氣息。包包內設計以風琴為概念，包含多格夾層及拉鍊袋，適合媽媽們外出使用，可以將物品分類放置貼心度滿分。

Coach

▲Tabby頂部提把手袋，NT$16,800-$21,800。

兼具優雅、正式的Tabby頂部提把手袋，以簡約方正的輪廓為標誌，頂部提把設計為包包增添典雅、高貴的氣息。為迎接母親節的到來，品牌特地推出帶有波希米亞氣息的粉嫩花粉黃、桃粉色鉤針刺繡花朵，搭配經典的Signature帆布塗層印花，當成禮物送給母親們再合適不過。

Moncler

▲KILIA粉色後背包，NT$16,200

旅行時方便攜帶物品的後背包，是不少媽媽們的新頭好，Moncler春夏最新的Kilia系列包包推出粉嫩色系，採用標誌性Longue Saison尼龍製成，包包上縫製Moncler經典Logo，肩帶更以不同於一般的皮革材質，使質感再升級，若媽媽剛好缺一款後背包，絕對要選它不可。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

#LiveYourself！GEORG JENSEN喬治傑生以出色經典珠寶系列向所有女性致敬，身兼多種角色的妳，請別忘了寵愛最好、最閃耀的自己！

新光三越母親節超級品牌日主打星—Roots登場！酷炫閃光設計感的人氣夏季新款祭出超好優惠，讓全家一起秀出加拿大獨有的休閒時尚穿搭Style！

全球最薄機械錶、100種紋路的金質雕刻…，Piaget四大主打系列亮點

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 時尚, 精品, 包款, 手袋
fashion.net

熱門文章

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品包盤點！萬元內買到客製款　粉嫩色讓媽媽更青春

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

母親節精品配件盤點！愛馬仕絲巾、手環美翻　萬元內到手BV小皮件

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

網狂點頭「時間管理大師」星座Top 3！獅子才第三、處女驚人自律

網狂點頭「時間管理大師」星座Top 3！獅子才第三、處女驚人自律

泫雅一餐只吃巴掌份量！健身教練分享正確減脂菜單　有飽足感照樣瘦

泫雅一餐只吃巴掌份量！健身教練分享正確減脂菜單　有飽足感照樣瘦

梅根兒亞契穿包屁衣過生日　露肉肉腿拋形象包袱

梅根兒亞契穿包屁衣過生日　露肉肉腿拋形象包袱

毛孔、粉刺一次解決！煥膚「5大神品」，打造白煮蛋美肌 養一隻禰豆子與使徒！《鬼滅之刃》、《福音戰士》電子雞掀起回憶殺　 12星座五月運勢：摩羯懷孕成功率高、射手每13年一次的好運降臨 5大常見減脂迷思！「瘦身絕對不能吃的食物」超多人都誤會 宜蘭最美酒店晚餐現省500元！噶瑪蘭脆皮豬超彈牙　九宮格午茶太夢幻IG發不完 剛開賣就熱銷破萬片！網友讚爆的最新口碑「開架面膜」1片=2瓶精華 彭于晏最新大片從「流浪漢」帥回男神！肌肉超緊實網友暴動了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面