媽媽收到一定喜歡的「限定手袋」！6個中價位品牌染上夢幻色系　

趁著一年一度的母親節來臨，正好有理由幫平時辛苦的媽媽們，添購新衣、新鞋、新包包，還沒有做功課的人，可以直接收藏這篇禮物推薦，為你整理好各大精品牌的包包、飾品推薦。

Tory Burch

▲Tory Burch刺繡手帕拼接圖紋相機包，NT$18,900



設計師Tory Burch從復古手帕上找尋靈感，上頭細膩的刺繡作為設計概念，以切割小羊皮拼貼，結合刺繡及皮革雕刻等工藝，精細勾勒花卉圖騰，再襯以工筆畫繪製，呈現於方正的Kira肩背口蓋包、橢圓輕巧的Kira相機包及長夾式鍊帶肩背包。

Marc Jacobs

▲Marc Jacobs 蓮藕粉菱格紋縫線Softshot包，NT$21,900

母親節禮物清單怎能錯過Marc Jacobs，與品牌熱賣包款Snapshot相似的SoftShot，選用柔軟牛皮製作，搭配金屬D字釦細版皮革背帶，功能性十足，重點是可以放置手機、皮夾及隨身小物的大容量設計，更適合媽媽們外出攜帶，色系上可以選擇玫瑰粉、冰雪藍、象牙白等充滿春夏氣息的顏色。

Michael Kors

▲Cece煙玫瑰限量鍊帶包，NT$22,900

歡慶母親節到來，品牌將熱賣包款Cece渲染上夢幻色系，包含粉彩雅致的迷霧灰藍、柔美氣質的煙燻玫瑰，包包承襲以往的優雅樣貌，並注入搖滾十足的鉚釘元素。特別之處在於可拆卸提把，能當成手環配帶，背帶還可以作為腰帶使用，包包內更刻有全球限量編號的金屬標牌，當成母親節禮物體面又實用。除了限定款之外，原本的Cece手袋也搭上夢幻的粉嫩色，同樣適合買給媽媽當母親節禮物。

Kate Spade

▲Nicola twistlock系列斜揹手袋，NT$11,400



創意總監Nicola Glass以品牌經典為靈感，推出春日限定nicola twistlock系列，使用意大利軟身皮革製成，搭配可拆卸的粗版寬肩帶，中和柔美的氣息。包包內設計以風琴為概念，包含多格夾層及拉鍊袋，適合媽媽們外出使用，可以將物品分類放置貼心度滿分。

Coach

▲Tabby頂部提把手袋，NT$16,800-$21,800。



兼具優雅、正式的Tabby頂部提把手袋，以簡約方正的輪廓為標誌，頂部提把設計為包包增添典雅、高貴的氣息。為迎接母親節的到來，品牌特地推出帶有波希米亞氣息的粉嫩花粉黃、桃粉色鉤針刺繡花朵，搭配經典的Signature帆布塗層印花，當成禮物送給母親們再合適不過。

Moncler

▲KILIA粉色後背包，NT$16,200



旅行時方便攜帶物品的後背包，是不少媽媽們的新頭好，Moncler春夏最新的Kilia系列包包推出粉嫩色系，採用標誌性Longue Saison尼龍製成，包包上縫製Moncler經典Logo，肩帶更以不同於一般的皮革材質，使質感再升級，若媽媽剛好缺一款後背包，絕對要選它不可。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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