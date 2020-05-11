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推薦5款爛皮、泛紅肌舒緩救星　洗臉卸妝也好溫和

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敏弱肌的形成原因有許多，當皮膚接受過度的空氣污染、不良化學製品，或是工作與生活壓力過大，都可能令皮膚產生泛紅、灼熱、搔癢、脫屑等反應。京硯皮膚科診所院長蔡逸姍醫師指出，敏弱肌護理的終極目標就是要修護皮膚屏障功能，把皮膚的「城牆」鞏固好。

保養步驟簡單最好，做好保濕、提升肌膚穩定性，為肌膚打好健康基礎。建議選擇成份安全、配方單純，避開含香料與刺激性成份的保養品，避免不適合的保養品反而造成更多負擔和肌膚問題。以下將來推薦2020年最新推出適合敏弱肌膚的保養品：

Neal’s Yard Remedies 舒敏平衡系列

NYR尼爾氏推出專為敏弱肌設計的舒敏平衡系列，以質地輕盈、配方溫和純淨，讓敏感泛紅肌膚舒緩、回歸健康平衡狀態。避免因厚重質地產生黏膩感，甚至引起刺激、搔癢加劇。關鍵成分包含有機燕麥油和永久花萃取，富含健康肌膚所需脂肪酸與抗氧化劑，以及舒緩和強化肌膚屏障的功能。此系列共推出3款產品：潔膚水、精華液和乳液，從清潔開始到保養只需要簡單的三步驟。

舒敏平衡雙效潔膚水200ML，NT$1,300

針對使用自來水也可能感到刺痛、刺激的敏感肌膚，NYR採用純淨水製作，以非常溫和的清潔成分卸除臉部髒汙與彩妝品。

舒敏平衡精華30ML，NT$2,500

提升表皮防護能力，並增進肌膚對環境傷害的保護力。

舒敏平衡乳50ML，NT$2,000

可立即舒緩、滋潤，並增強皮膚屏障、減少肌膚乾澀，並有助於減少肌膚不適感。

REN 純萃柔膚系列

英國保養品牌REN全新推出純萃柔膚系列，以最新生物科技萃取天然植物活性精華，產品包含第一款敏弱肌適用的卸妝凝膠，以及添加益生菌的純萃柔膚健康精華。

純萃柔膚3效卸妝凝膠100ml，NT$1,100

敏弱肌往往不敢使用深度清潔產品，深怕刺激性過強引起肌膚乾燥、泛紅。純萃柔膚3效卸妝凝膠含有葡萄籽油、葵花籽油、白芒花籽油，透過按摩讓天然植物油結合皮膚產生的皮脂，將化妝品、防曬等雜質從毛孔中融解至皮膚表面。利用獨特的三階段轉化質地(凝露-精油-乳狀)融出髒污並清除，同時保護肌膚屏障、防止水分流失。

純萃柔膚健康精華30ml，NT$1,780

專為敏弱肌所設計的清爽型保濕精華液，為肌膚補充所需好菌、提升防禦力。幫助皮膚表面菌種達到平衡，發揮抗敏屏障功能，免於外界感染，維持機能運作。輕盈質地推薦給中偏油性的敏感膚質使用者。

施巴PRO!系列

因皮膚表面有許多肉眼看不見的好菌與壞菌，當壞菌多於好菌，皮膚就可能產生發炎、 脫屑、異常出油等問題。而近年歐美盛行的「微生態養肌法」，即透過在保養品中添加益生菌裂解液成分，幫助肌膚達成煥顏美肌的效果。故德國開架醫美品牌施巴Sebamed以益生菌保養為出發，推出一系列施巴PRO!系列醫美保養新品。

施巴聯手歐洲益生菌生技大廠CLR，以專利乳酸菌裂解液ProRenew Complex CLR™(PRC)，屬於乳酸桿菌，其裂解液成分經實驗證實，具有調節pH值、提升肌膚含水度、幫助角質層自然代謝與修復更新、提升肌膚防禦屏障功能等多項好處。結合既有pH5.5微酸配方，打造一系列保養新品。產品包含精華液、滋養乳霜、眼霜等，並依照不同功能訴求推出保濕修護款、激活緊緻款、再生修護款等。

PRO!保濕防護（提升肌膚含水量、防護因UVA造成的提早老化）
PRO!激活緊緻（為肌膚注入新生能量、細緻紋理與淡化細紋）
PRO!再生修護（促進肌膚再生與豐潤、淡化歲月痕跡與皺紋）

VALMONT PRIMARY 奕舒柔敏系列

全新PRIMARY奕舒柔敏系列，成分中添加益生菌、益生元能夠有效地維持皮膚微生物群的健康，由內至外強化肌膚。不只添加「精選益生菌」，更有豐富的果寡糖「益生元」能夠滋養益生菌的正常機能及維持活性。加上維他命原B5共同調理保護肌膚，維持表面菌群平衡，恢復自然防禦能力。產品全膚質適用，作為敏弱肌膚的日常保養，或是醫美術後護膚都能溫和滿足。

全系列產品

奕舒柔敏前導精露150ml，NT$3,900
奕舒柔敏淨瑕乳20ml，NT$5,900
奕舒柔敏修護精華30ml，NT$6,600
奕舒柔敏修護凝乳50ml，NT$6,600
奕舒柔敏修護脂霜50ml，NT$9,000

Dr.Jart+ 活力保濕平衡系列

Dr.Jart+ 經典熱銷的錦囊妙劑活力保濕面膜推出同系列新品：活力保濕平衡精華露、活力保濕平衡水凝霜以及活力保濕平衡安瓶，皆添加了獨家專利Jart活力菌，由四種益生菌組成，並通過肌膚刺激性測試，各種膚質適用。

活力保濕平衡精華露150ml+安瓶4ml，NT$1,550

具可作為前導液幫助後續保養品吸收，也可以當化妝水使用。

活力保濕平衡水凝霜50ml，NT$1,350

清爽質地幫助肌膚快速補水，妝前補水妝感更服貼，夜間修護深層保水。

活力保濕平衡安瓶2ml（六入），NT$700

添加五種玻尿酸並以珍貴成分褐藻醣膠取代水，高度濃縮精華，可舒緩、滋潤肌膚，更能增加保濕續航力一顆玻尿酸濃度等於10片活力保濕面膜，輕巧好攜帶。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 敏感肌, 洗臉, 保養
fashion.net

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