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精品「隱藏版配件」是髮夾　Jennie收藏香奈兒水鑽，LV也出鯊魚夾

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精品「隱藏版配件」髮飾絕對是越來越需要鎖定的重點，各大品牌近年默默推出少量款式，堪稱神秘限量版。韓國BLACKPINK團員Jennie，被稱為「人間香奈兒」，近期就Po出素顏照，浴袍穿搭僅僅戴著Chanel水鑽髮夾點綴，清淡造型讓粉絲狂讚「好可愛」。

實際上不只Chanel推出多款髮夾，甚至是珍珠大腸髮圈的單品；Prada甚至在官網上開闢特別的「髮飾專區」；Louis Vuitton（LV，路易威登）也推出鯊魚夾。可見髮飾越來越熱門！若自詡為時尚達人，絕對要收藏幾款才內行。以下帶領大家看看：

Chanel髮夾與髮飾

▲NT$19,700

▲（左）NT$15,200；（右）NT$16,200

▲（左）NT$17,100；（右）NT$21,000

▲NT$12,500

Louis Vuitton鯊魚夾

▲LV ESCALE NANOGRAM髮飾，NT$17,900

▲NANOGRAM頭飾，NT$15,000

▲NANOGRAM髮飾套裝，NT$11,300

Prada髮夾

▲NT$11,500

▲NT$11,500

▲NT$9,500

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 精品, 髮夾, CHANEL, Prada
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