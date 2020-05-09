精品「隱藏版配件」是髮夾　Jennie收藏香奈兒水鑽，LV也出鯊魚夾

精品「隱藏版配件」髮飾絕對是越來越需要鎖定的重點，各大品牌近年默默推出少量款式，堪稱神秘限量版。韓國BLACKPINK團員Jennie，被稱為「人間香奈兒」，近期就Po出素顏照，浴袍穿搭僅僅戴著Chanel水鑽髮夾點綴，清淡造型讓粉絲狂讚「好可愛」。

在 Instagram 查看這則貼文 J（@jennierubyjane）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 6 日 上午 6:50 張貼

實際上不只Chanel推出多款髮夾，甚至是珍珠大腸髮圈的單品；Prada甚至在官網上開闢特別的「髮飾專區」；Louis Vuitton（LV，路易威登）也推出鯊魚夾。可見髮飾越來越熱門！若自詡為時尚達人，絕對要收藏幾款才內行。以下帶領大家看看：

Chanel髮夾與髮飾

▲NT$19,700



▲（左）NT$15,200；（右）NT$16,200



▲（左）NT$17,100；（右）NT$21,000



▲NT$12,500



Louis Vuitton鯊魚夾

▲LV ESCALE NANOGRAM髮飾，NT$17,900



▲NANOGRAM頭飾，NT$15,000



▲NANOGRAM髮飾套裝，NT$11,300



Prada髮夾

▲NT$11,500



▲NT$11,500



▲NT$9,500

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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