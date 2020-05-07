網狂點頭「時間管理大師」星座Top 3！獅子才第三、處女驚人自律

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一天24小時要如何分配對於每個人而言差異很大，有的人能熬到凌晨三點生活才開始，有的人卻甘願犧牲一切只為了充足睡眠，以下就公開「時間管理大師」星座Top 3 ！上榜的絕對是把一天當兩天用，讓人敬佩不已。

Top 3 獅子座

眾所周知獅子座最大特點是威風，然而很多人卻不知道他們也相當愛面子，獅子座習慣默默準備好一切再出動，所以給外人總是輕鬆成功的印象，卻不知道私下花了多少時間。當然，獅子也很樂意藏起背後努力的一面，不過難免高處不勝寒，萬人簇擁下深夜的時刻才是最空虛的。

Top 2 處女座

處女座的時間觀念可說是與生俱來，他們非常喜歡在零碎的時間內做到超乎預期的事情，這些才是他們獲得成就感的途徑，當然處女座也很常用自身的管理方式去感染他人，處女無法接受身邊的人有任何散漫的現象，他們看在眼裡會相當痛苦，憋到最後就會不斷轟炸對方「快一點」、「不要拖時間」，因而給了外界碎念的印象。

Top 1 摩羯座

摩羯骨子裡就有一股逆天的節制、效率，不論是工作或是生活上，都能感受到摩羯用十足的精細態度在做事，他們不容許事情發生任何誤差，否則會十分愧疚，當然他們一路摸索不斷修正自我，才練就了如今「時間管理大師」的能力，常常可見摩羯總是計劃行事，「船到橋頭自然直」的態度絕對是他們最討厭的東西。

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