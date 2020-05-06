變身型男就差這一步！LV雙面漁夫帽、戒指首飾　擺脫夏季無趣的T-Shirt穿搭

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談到春夏兩季，台灣男性時常選擇T-Shirt與短褲作為首要穿搭，但是這樣容易顯得單一無趣，因此只要利用配飾就能讓整體不再單調，而Louis Vuitton（LV）全新男士珠寶與配飾正是你的好夥伴，因為本季不僅有春夏必備的漁夫帽，還有古巴項鍊、戒指、墨鏡可選，想要變身時尚型男就快看看有沒有適合的！

▲Louis Vuitton推出全新男士珠寶與配飾系列。（圖／翻攝自LV）

對於此次的春夏配件系列，創意總監Virgil Abloh下足苦心，他以標誌性的Monogram圖樣為主軸，並用漸層設計、透明樣式或是異材質等手法，讓漁夫帽、圍巾、皮帶、項鍊以及手鍊上有不同變化。

▲本次的春夏配件系列以標誌性的Monogram圖樣為主軸。（圖／翻攝自LV）

在春夏必備的拼接與牛仔漁夫帽上，前者採用多色塊拼接設計，適合穿搭較嘻哈的人著用；後者為雙面設計，一面以牛仔布為底並飾有Monogram圖樣，另一面則以水藍色為主，再搭配Louis Vuitton印燙標誌，因此具有百搭的特質，不論何種風格都能輕鬆駕馭。

▲兩頂漁夫帽分別採用多色塊拼接與Monogram圖樣完成設計。（圖／翻攝自LV）

飾品與珠寶方面，Virgil Abloh以免提、實用的時尚為主要概念，像是證件卡夾、零錢包都做成鑰匙圈的形式，使其可以輕易掛於腰上；全黑與藍色大理石的Millionaires時尚墨鏡給人搶眼的時尚魅力；項鍊、手鍊、戒指則是採用拋光陶瓷、琺瑯、水晶以及金屬搭配寬版鏈條、皮繩、軍牌，進而營造屬於男性的時尚氣息。

▲證件卡夾、零錢包可吊於褲子上。（圖／翻攝自LV）







▲全黑Millionaires搭配性高，藍色款則較搶眼。（圖／翻攝自LV）







▲項鍊、手鍊、戒指採用拋光陶瓷、琺瑯、水晶以及金屬營造屬於男性的時尚氣息。（圖／翻攝自LV）

此外，眼鏡作為春夏穿搭一環，絕對是不可或缺的單品，近日Thom Browne便與知名眼鏡公司DITA合作，以改良過後的鼻墊推出兩款中港台限定眼鏡。當中Thom Browne運用自家標誌性的線條設計，搭配膠框、12K金鍍鈦金屬打造200副眼鏡，並強調適合亞洲人臉型，目前已於指定經銷商發售中。

▲Thom Browne與DITA合作，推出中港台限定時尚眼鏡。（圖／翻攝自Thom Browne）







▲採用線條設計搭配膠框與12K金鍍鈦金屬。（圖／翻攝自Thom Browne）

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