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金高銀光腳丫也時尚　最愛拍打戲

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▲▼ 金高銀拍ELLE封面 。（圖／ELLE雜誌提供）

▲金高銀穿香奈兒粉黑混色針織上衣、牛仔七分褲趴在沙發上，自然不做作。（圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

南韓女星金高銀與男神李敏鎬合演新劇《The King：永遠的君主》，人氣再攀高峰，同時登上韓國、香港、台灣三地發行的《ELLE》雜誌五月號封面人物，她穿著香奈兒服裝並搭配J12腕錶入鏡，在鏡頭前光著腳丫子趴在沙發上、隨著親自挑選的曲目搖擺，自然毫不做作，輕鬆流露時尚感。

▲▼ 金高銀拍ELLE封面 。（圖／ELLE雜誌提供）

▲金高銀小露香肩展現甜美氣息。
 

不僅在一張張時尚大片中洩露俏皮性格，訪談中金高銀也展現不矯飾的一面，她透露新冠肺炎疫情消失後，喜歡潛水的她想到溫暖的國家度假，但她嫌準備裝備麻煩，計畫只帶上幾件T恤就出發。她近期最愉快的事就是與李敏鎬一同演出《The King：永遠的君主》，讚對方是優秀演員，她自己也努力去上跆拳道課以應付劇中場面，不知不覺就產生拍動作戲的期待感。

▲▼ 金高銀拍ELLE封面 。（圖／ELLE雜誌提供）

▲金高銀穿香奈兒黑白格紋洋裝搭J12鑲鑽錶圈黑色腕錶、COCO CRUSH系列珠寶。

▲▼ 金高銀拍ELLE封面 。（圖／ELLE雜誌提供）

▲穿著香奈兒印花長洋裝的金高銀露修長美腿。

金高銀能當女打仔，也能當時尚咖，她成為香奈兒最新品牌大使，她謙稱自己稱不上懂時尚，但藉由每一次參加活動擴展視野；她同時分享穿搭訣竅，「平時我會傾向全身只有一個重點，如果重點是放在珠寶首飾，服飾就會穿得簡單一點。重點放在夾克的時候，珠寶首飾就會少戴一點」。

▲▼ 金高銀拍ELLE封面 。（圖／ELLE雜誌提供）

▲隨音樂起舞的金高銀洩露調皮性格。
 

關鍵字：

金高銀, 香奈兒, CHANEL, 《The King：永遠的君主》
fashion.net

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